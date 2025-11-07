Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»

В четверг, 6 ноября, состоялся матч третьего тура Лиги конференций, в котором встретились киевское «Динамо» и боснийский «Зриньски». «Бело-синие» разгромили соперника со счетом 6:0.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что был вынужден заменить после первого тайма вингера Огундана Шолу:

– Замена в перерыве игры была запланирована или вызвана ходом игры?

– До сегодняшнего дня и Волошин, и Торрес не имели возможности полностью выходить и играть матч. И мы не могли рисковать их состоянием здоровья. Нам нужно было получить определенный промежуток времени, выдержать его для того, чтобы подвести этих игроков к состоянию, когда они будут готовы выходить на футбольное поле.

К сожалению, сегодня не вошел в игру Огундана, и я был вынужден его заменить на Волошина, понимая, что Назар готов выдержать по крайней мере 45 минут. Так иногда случается, что игроки не входят в игру. Мне показалось, что как раз нам не хватало активных действий на левом фланге, – ответил Шовковский.