Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Лига конференций
07 ноября 2025, 01:44 |
224
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»

Главный тренер киевского «Динамо» отреагировал на неудачную игру Огунданы Шолы

07 ноября 2025, 01:44 |
224
0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

В четверг, 6 ноября, состоялся матч третьего тура Лиги конференций, в котором встретились киевское «Динамо» и боснийский «Зриньски». «Бело-синие» разгромили соперника со счетом 6:0.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что был вынужден заменить после первого тайма вингера Огундана Шолу:

– Замена в перерыве игры была запланирована или вызвана ходом игры?

– До сегодняшнего дня и Волошин, и Торрес не имели возможности полностью выходить и играть матч. И мы не могли рисковать их состоянием здоровья. Нам нужно было получить определенный промежуток времени, выдержать его для того, чтобы подвести этих игроков к состоянию, когда они будут готовы выходить на футбольное поле.

К сожалению, сегодня не вошел в игру Огундана, и я был вынужден его заменить на Волошина, понимая, что Назар готов выдержать по крайней мере 45 минут. Так иногда случается, что игроки не входят в игру. Мне показалось, что как раз нам не хватало активных действий на левом фланге, – ответил Шовковский.

По теме:
НЕЩЕРЕТ: «Неудачные результаты – то случайность. А теперь счет на табло»
ШОВКОВСКИЙ – о разгромной победе в Лиге конференций и ошибках Динамо
КАБАЕВ: «Все отскоки были у нас. Мы хотели забить седьмой и восьмой голы»
Лига конференций Динамо Киев Зриньски Мостар Динамо - Зриньски Александр Шовковский Шола Огундана Анхель Торрес Назар Волошин (Динамо)
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Футбол | 06 ноября 2025, 18:31 38
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика
Арда Туран определил стартовый состав Шахтера на игру против Брейдаблика

6 ноября в 19:45 в Кракове состоится игра 3-го тура Лиги конференций

ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
Футбол | 06 ноября 2025, 07:44 25
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»

Бывший игрок киевского клуба прокомментировал слова президента в адрес Олега Саленко

В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 07.11.2025, 00:32
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 06.11.2025, 01:55
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06.11.2025, 07:21
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 9
Теннис
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем