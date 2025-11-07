Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»

Киевское Динамо одержало разгромную победу в третьем туре основного этапа Лиги конференций. Подопечные Александра Шовковского довольно комфотно обыграли боснийский Зриньски.

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил игру «бело-синих», отметив важность Андрея Ярмоленко и поддержав Владислава Бленуце

– Победа Динамо! Да еще какая. Разгромный счет – заслуга Динамо или вопрос в уровне мастерства боснийской команды?

– Так вот в этом и вопрос. Я не могу вам однозначно сказать – мне трудно оценить силу боснийцев. Я не могу сказать, что это слабая команда, но понимаю, что у них нет особого мастерства. В любом случае, эта команда выступает в Лиге конференций! Мы не можем позволить себе думать, что это слабая команда. Уровень Зриньски мы оставим в покое – не будем их оценивать.

Динамо выглядело достаточно солидно – они играли с огромным запасом. Победа абсолютно закономерна, а счет – просто отличный. Я думаю, что эта победа придаст футболистам Динамо уверенность. Футболисты киевлян получали удовольствие от своей игры против боснийского соперника. Было видно, что они были раскрепощены и играли на кураже. Такой футбол – именно то, чего хочется видеть в исполнении нашей народной топ-команды.

– Первый тайм завершился минимальной победой Динамо, а во втором – боснийцы пропустили «мешок».

– В какой-то момент игры я почувствовал, что футболисты Динамо наслаждаются своим преимуществом и тем, что они сильнее. Играли в удовольствие и хотели забивать еще и еще. Это и можно выделить действия на кураже.

– Один из мячей забил Андрей Ярмоленко. Насколько Андрей важен для Динамо на футбольном поле? Каково ваше мнение по поводу скандала в середине «бело-синих» между Андреем и Александром Шовковским?

– Что касается этого конфликта… Ну, мне вообще трудно поверить, что такие квалифицированные люди… Они с огромным опытом! Я не думаю, что там может идти речь о каком-то конфликте. Я бы об этом даже не говорил, там больше додумано и написано, чем оно есть на самом деле.

Что касается важности Андрея... Я поддерживаю Шовковского и согласен с его решением использовать Ярмоленко на позиции форварда. Я думаю, что качество футбола, которое показывает Андрей... Он умеет «рисовать» футбол – это очень интересный и креативный футболист, который может делать интересные вещи на футбольном поле. Самое главное – он забивает голы! Он важен для нынешнего Динамо даже несмотря на его возраст.

Динамо где-то не хватает тактической гибкости и нестандартных ходов на футбольном поле, а Ярмоленко это тот футболист, который способен это делать. Он может сыграть интересно и эффективно. На мой взгляд, это очень важный игрок для Динамо.

– Ярмоленко – лидер, но это уже возрастной футболист, как вы сами и отметили. Кого можно считать преемником Андрея в расположении Динамо?

– Ярмоленко – это стильный игрок, он не похож на кого-то другого. Я сейчас не могу сказать, что я вижу какого-то молодого игрока, который близок к Андрею. Я считаю, что Андрей стоит на ступеньку выше других в плане понимания футбола. В составе Динамо много футболистов, обладающих прекрасными характеристиками. В последнее время начал прогрессировать Волошин.

– Кстати, именно Волошина многое называет преемником Андрея Ярмоленко...

– Я назвал Волошина только потому, что это молодой футболист, прогрессирующий. У него огромный потенциал, но если сравнивать именно стиль футбола, я считаю, что эти футболисты отличаются.

На замену вышел Анхель Торрес и именно он показал несколько эпизодов... По моему мнению, именно его можно назвать стильным игроком. Он хочет играть в футбол. Увидев несколько эпизодов, я уже могу уверенно сказать, что он понимает, что такое прогрессивный футбол. Вспомним наш разговор немного позже.

– Еще одним голом за Динамо отличился Владислав Бленуце. Насколько этот мяч важен для него? Его много критикуют как за футбольную часть, так и за пророссийские выходки...

– Гол, который забил Бленуце, должен помочь футболисту. Он должен стать более раскрепощенным и более уверенным. То, что происходило с ним по приезду в Украину – то, что выливалось в прессе... Этому футболисту было очень непросто, поэтому этот мяч должен помочь ему правильно начать карьеру в Украине и стать помощником для Динамо.

Насчет хейта. Я даже совершенно не знаю ситуацию, но слышал о ней – много говорили об этом. Я понимаю, что для футболиста это стало стрессом, но саму суть я даже не знаю, поэтому не возьмусь обсуждать этот скандал.

– Победа Динамо. Разгром! Станет ли это началом уверенной игры «бело-синих» в еврокубках? Все ожидают от наших грандов успехов в Европе, и сможет ли Динамо побороться за выход в плей-офф Лиги конференций?

Даже не может быть так, чтобы наши команды довольствовались несколькими очками в групповом этапе Лиги конференций – это никакой результат. В Лиге конференций наши гранды должны доходить до полуфинала, и это минимум! Я понимаю, что есть много сложностей, но... Это Лига конференций. Наши клубы должны это делать, даже несмотря на сложную ситуацию в Украине.

В группе Лиги чемпионов играет Кайрат, Карабах, Пафос... Вдумайтесь! Как это... Эти же команды играют в Лиге чемпионов – лучший турнир, но там играют эти команды, а Шахтер и Динамо играют в Лиге конференций. Конечно, мы хотим, чтобы наши гранды играли в Лиге чемпионов, а не довольствовались тем, что мы в Лиге конференций возьмем какие-то пункты и не выйдем из группы, – сказал специалист.