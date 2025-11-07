Экс-игрок Шахтера: «Горняки устроили себе тренировку»

Бывший лидер «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка подопечных Арды Турана в основном раунде Лиги конференций с исландским «Брейдабликом», в котором одержали верх – 2:0:

«Чуда не произошло. Поскольку силы соперников были неравны, то «горняки» устроили себе тренировку с повышенной ответственностью. Воспользовался слабостью визави и рулевой «Шахтера» Арда Туран, который выставил не оптимальный состав: у игроков ротации была возможность показать себя.

Убежден, что в случае необходимости «горняки» действовали бы значительно быстрее и победили бы с разгромным счетом. Но, видимо, посчитали, что и двух забитых мячей достаточно. Они съездили в польский Краков на прогулку и с хорошим настроением возвращаются во Львов, где перед международной паузой 9 ноября встретятся с одним из аутсайдеров УПЛ – «Полтавой». Важно, что обошлось без травм и о каких-либо логистических трудностях не может быть и речи».