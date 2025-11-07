Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера: «Горняки устроили себе тренировку»
Лига конференций
07 ноября 2025, 00:00 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:03
142
0

Экс-игрок Шахтера: «Горняки устроили себе тренировку»

Донецкие праздновали вторую победу в Лиге конференций

07 ноября 2025, 00:00 | Обновлено 07 ноября 2025, 00:03
142
0
Экс-игрок Шахтера: «Горняки устроили себе тренировку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

Бывший лидер «Шахтера» Сергей Ященко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка подопечных Арды Турана в основном раунде Лиги конференций с исландским «Брейдабликом», в котором одержали верх – 2:0:

«Чуда не произошло. Поскольку силы соперников были неравны, то «горняки» устроили себе тренировку с повышенной ответственностью. Воспользовался слабостью визави и рулевой «Шахтера» Арда Туран, который выставил не оптимальный состав: у игроков ротации была возможность показать себя.

Убежден, что в случае необходимости «горняки» действовали бы значительно быстрее и победили бы с разгромным счетом. Но, видимо, посчитали, что и двух забитых мячей достаточно. Они съездили в польский Краков на прогулку и с хорошим настроением возвращаются во Львов, где перед международной паузой 9 ноября встретятся с одним из аутсайдеров УПЛ – «Полтавой». Важно, что обошлось без травм и о каких-либо логистических трудностях не может быть и речи».

По теме:
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
ВИДЕО. Бленуце забил первый гол за Динамо, сделав 6:0 против Зриньски в ЛК
Шахтер Донецк Лига конференций инсайд Сергей Ященко Шахтер - Брейдаблик Брейдаблик
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Буяльский сделал счет 4:0 в пользу Динамо в матче со Зриньски
Футбол | 06 ноября 2025, 23:32 0
ВИДЕО. Как Буяльский сделал счет 4:0 в пользу Динамо в матче со Зриньски
ВИДЕО. Как Буяльский сделал счет 4:0 в пользу Динамо в матче со Зриньски

Капитан киевлян увеличил преимущество бело-синих на 67-й минуте матча 3-го тура ЛК

Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 16:51 28
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Горняки» должны без проблем взять свое

Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Футбол | 06.11.2025, 08:59
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
Футбол | 06.11.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем