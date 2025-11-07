Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто лучший? Известна оценка Довбика за ассист в Лиге Европы
Лига Европы
07 ноября 2025, 02:07 |
1

Кто лучший? Известна оценка Довбика за ассист в Лиге Европы

Действия Артема оценили повышенным баллом

Кто лучший? Известна оценка Довбика за ассист в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября, в четверг, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рейджерс» принимал римскую «Рому».

Поединок состоялся в Глазго на «Айброксе» и завершился со счетом 2:0 в пользу команды гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голевой передачей на второй гол римлян отметился украинский нападающий Артем Довбик. В целом его действия в этом матче оценили в 7,1 балла, что является одной из самых высоких оценок среди игроков обеих команд.

Лучшим игроком поединка признан Матиас Суле, который забил гол и получил оценку 7,8.

По теме:
Таблица Лиги Европы. Ассист Довбика, результаты 4-го тура, экватор пройден
Рейнджерс – Рома – 0:2. Голевой пас Довбика. Видео голов и обзор матча
С ассистом Довбика. Рома добыла победу в матче Лиги Европы
Рома Рим Глазго Рейнджерс Лига Европы Артем Довбик Матиас Суле
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
Довбик за оцінками тільки 6й у Ромі.Тому дивний заголовок як мінімум 
Але як правило, його оцінюють дуже часто неадекватно низько.
Ответить
0
