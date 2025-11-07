Кто лучший? Известна оценка Довбика за ассист в Лиге Европы

6 ноября, в четверг, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Рейджерс» принимал римскую «Рому».

Поединок состоялся в Глазго на «Айброксе» и завершился со счетом 2:0 в пользу команды гостей.

Голевой передачей на второй гол римлян отметился украинский нападающий Артем Довбик. В целом его действия в этом матче оценили в 7,1 балла, что является одной из самых высоких оценок среди игроков обеих команд.

Лучшим игроком поединка признан Матиас Суле, который забил гол и получил оценку 7,8.