Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тиаре – форвард, Шола – ЦЗ. УЕФА удивила схемой Динамо
Лига конференций
06 ноября 2025, 22:26 |
198
0

ФОТО. Тиаре – форвард, Шола – ЦЗ. УЕФА удивила схемой Динамо

Режиссеры трансляции не стали разбираться, на каких позициях действительно играют футболисты

06 ноября 2025, 22:26 |
198
0
ФОТО. Тиаре – форвард, Шола – ЦЗ. УЕФА удивила схемой Динамо
ФК Динамо Киев

В четверг, 6 ноября 2025 года, состоится матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между киевским Динамо и боснийским Зрински Мостар.

Поединок проходит на стадионе в Люблине, Польша, на стадионе Мотор Люблин Арена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом поединка в трансляции показали стартовый состав киевлян вместе со схемой на игру, но явно ошиблись почти со всеми позициями. Например, центральный защитник Тиаре на схеме заявлен форвардом, а вингер Шола – центральным защитником.

ФОТО. Тиаре – форвард, Шола – ЦЗ. УЕФА удивила схемой Динамо

По теме:
ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Попов забил в матче Динамо – Зриньски
Первый блок Лиги конференций. Шахтер взял три очка, очередь – за Динамо
ФОТО. Минута молчания. Динамо и Зриньски почтили память Младена Жижовича
Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 20:05 59
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Есть шанс начать исправлять ситуацию

Шахтер сделал предложение по игроку сборной Украины. Он играет в АПЛ
Футбол | 05 ноября 2025, 22:44 2
Шахтер сделал предложение по игроку сборной Украины. Он играет в АПЛ
Шахтер сделал предложение по игроку сборной Украины. Он играет в АПЛ

Горняки пытались подписать Егора Ярмолюка в начале 2023 года

Патриот, герой мундиаля и земляк Срны: история тренера Зриньски
Футбол | 06.11.2025, 21:55
Патриот, герой мундиаля и земляк Срны: история тренера Зриньски
Патриот, герой мундиаля и земляк Срны: история тренера Зриньски
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06.11.2025, 03:25
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Бокс | 06.11.2025, 08:33
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 15
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 25
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем