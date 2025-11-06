В четверг, 6 ноября 2025 года, состоится матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между киевским Динамо и боснийским Зрински Мостар.

Поединок проходит на стадионе в Люблине, Польша, на стадионе Мотор Люблин Арена.

Перед началом поединка в трансляции показали стартовый состав киевлян вместе со схемой на игру, но явно ошиблись почти со всеми позициями. Например, центральный защитник Тиаре на схеме заявлен форвардом, а вингер Шола – центральным защитником.

ФОТО. Тиаре – форвард, Шола – ЦЗ. УЕФА удивила схемой Динамо