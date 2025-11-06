ФОТО. Тиаре – форвард, Шола – ЦЗ. УЕФА удивила схемой Динамо
Режиссеры трансляции не стали разбираться, на каких позициях действительно играют футболисты
В четверг, 6 ноября 2025 года, состоится матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 между киевским Динамо и боснийским Зрински Мостар.
Поединок проходит на стадионе в Люблине, Польша, на стадионе Мотор Люблин Арена.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед началом поединка в трансляции показали стартовый состав киевлян вместе со схемой на игру, но явно ошиблись почти со всеми позициями. Например, центральный защитник Тиаре на схеме заявлен форвардом, а вингер Шола – центральным защитником.
ФОТО. Тиаре – форвард, Шола – ЦЗ. УЕФА удивила схемой Динамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Есть шанс начать исправлять ситуацию
Горняки пытались подписать Егора Ярмолюка в начале 2023 года