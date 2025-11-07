Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Франция
07 ноября 2025, 21:20 |
1

Виктор Осимхен может покинуть Галатасарай

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется нигерийским нападающим стамбульского «Галатасарая» Виктором Осимхеном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане уже предложили 150 миллионов евро за 26-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Виктор Осимхен провел 11 матчей за «Галатасарай», отличившись 9 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

На данный момент Виктор Осимхен является лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов.

Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
