Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется нигерийским нападающим стамбульского «Галатасарая» Виктором Осимхеном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане уже предложили 150 миллионов евро за 26-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Виктор Осимхен провел 11 матчей за «Галатасарай», отличившись 9 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

На данный момент Виктор Осимхен является лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов.