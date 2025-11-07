Франция07 ноября 2025, 21:20 |
885
1
Безумие. ПСЖ предложил 150 млн евро за игрока из нетоповой лиги
Виктор Осимхен может покинуть Галатасарай
07 ноября 2025, 21:20 |
885
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется нигерийским нападающим стамбульского «Галатасарая» Виктором Осимхеном, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, парижане уже предложили 150 миллионов евро за 26-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Виктор Осимхен провел 11 матчей за «Галатасарай», отличившись 9 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
На данный момент Виктор Осимхен является лучшим бомбардиром сезона в Лиге чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 ноября 2025, 01:32 0
Экс-тренер «Динамо» оценил перспективы «Шахтера» в Лиге конференций
Бокс | 07 ноября 2025, 06:02 1
Украинец пока не рассматривает поединок с Итаумой
Футбол | 07.11.2025, 21:07
Футбол | 07.11.2025, 17:59
Футбол | 06.11.2025, 23:56
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Осімхен - один з кращих напів світу! Я не розумію як Наполі його продав у турецьку лігу!?????
Популярные новости
06.11.2025, 07:44 22
07.11.2025, 06:23 18
07.11.2025, 07:23 8
07.11.2025, 07:33 11
05.11.2025, 17:58
Теннис
07.11.2025, 06:47 11
05.11.2025, 19:27 3