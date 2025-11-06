ФОТО. Раздевалка Шахтера перед матчем с Брейдабликом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
06 ноября 2025, 18:40 | Обновлено 06 ноября 2025, 19:35
Игра начнется в 19:45 по Киеву

ФК Шахтер

В четверг, 6 ноября, в 19:45 по киевскому времени состоится матч 3-го тура Лиги конференций, в котором встретятся донецкий Шахтер и исландский Брейдаблик.

Перед началом матча пресс-служба «горняков» поделилась фотографиями из раздевалки команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в польском городе Кракове на стадионе Хенрика Реймана, который является домашней ареной клуба Висла.

Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик фото раздевалка
