В четверг, 6 ноября, в 19:45 по киевскому времени состоится матч 3-го тура Лиги конференций, в котором встретятся донецкий Шахтер и исландский Брейдаблик.

Перед началом матча пресс-служба «горняков» поделилась фотографиями из раздевалки команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в польском городе Кракове на стадионе Хенрика Реймана, который является домашней ареной клуба Висла.

ФОТО. Раздевалка Шахтера перед матчем с Брейдабликом