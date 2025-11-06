ФОТО. Раздевалка Шахтера перед матчем с Брейдабликом
Игра начнется в 19:45 по Киеву
В четверг, 6 ноября, в 19:45 по киевскому времени состоится матч 3-го тура Лиги конференций, в котором встретятся донецкий Шахтер и исландский Брейдаблик.
Перед началом матча пресс-служба «горняков» поделилась фотографиями из раздевалки команды.
Игра пройдет в польском городе Кракове на стадионе Хенрика Реймана, который является домашней ареной клуба Висла.
