Максим ФЕЩУК: «Люди, выходящие на замену, абсолютно не устраивают»

В поединке 14-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» на своем поле со счетом 0:1 уступил хмельницкому «Подолью». О причинах поражения своей команды рассказал Максим Фещук.

«Снова все повторяется. Нет забитых мячей. Достаточно создано моментов, чтобы забить, и не один гол. При том, что вратарь Подолья, я не помню, чтобы совершил хоть один сейв, чтобы выручил свою команду. Во втором тайме, имея преимущество в большинстве, Подолье грамотно оборонялось. Мы не могли их вскрыть. Я уже выпустил и второго нападающего. Это не дало результатов, но достаточно создали, чтобы забить один, второй. Будем разбираться, почему так. И настроение команды нормальное было после того, как прошли в четвертьфинал Кубка, как бы поверили в себя. И я не скажу, что боялись Подолья. Пропустили ненужный мяч, но, честно говоря, после того как пропустили, вообще был спокоен. Я настраивал, что мне важны забитые мячи. Я хочу видеть, что команда нагнетала, создавала моменты. Но снова не забываем о мастерстве и уверенности в себе. И нужно все же иметь качественных футболистов. То ли молодые футболисты, то ли не молодые. Надо своё качество доказывать на футбольном поле. Замены опять-таки меня вообще не устраивают. Выходящие на замену люди абсолютно не устраивают. Команда не усиливается, даже проседает.

Ну это футбол. Не забиваешь, значит, не выиграешь, а еще если и пропускаешь, то и проигрываешь. Буду делать все для того, чтобы поднять команду морально, чтобы они поверили в себя. Команда будет биться, я даже не сомневаюсь. И есть следующие игры. Будем исправлять положение и ситуацию», – сказал Максим Фещук.