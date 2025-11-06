Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Франция определилась с заявкой на матчи против Украины и Азербайджана
06 ноября 2025, 16:24 | Обновлено 06 ноября 2025, 16:36
Подопечные Дидье Дешама сыграют два заключительных поединка в отборе ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с заявкой национальной команды на матчи отбора ЧМ-2026, который состоятся в ноябре.

Соперниками станут Украина (13 ноября) и Исландия (16 ноября). Дешам вызвал 24 игрока – три голкипера, восемь защитников, пять полузащитников и восемь нападающих.

После четырех туров Франция набрала десять баллов и занимает первое место в квартете D, опережая Украину на три очка. Дальше идут Исландия (четыре пункта) и Азербайджан (один балл).

Заявка сборной Франции на матчи отбора ЧС-2026:

Вратари: Люка Шевалье (ПСЖ), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»)

Защитники: Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибрагим Конате («Ливерупль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано (Бавария»)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Куадио Коне («Рома»), Майкл Олисе («Бавария»), Варрен Заир-Эмерри (ПСЖ).

Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Берколя (ПСЖ), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Рандаль Коло-Муани («Тоттенхэм»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Кристофер Нкунку («Милан»)

Николай Тытюк Источник: Федерация футбола Франции
