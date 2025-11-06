Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший динамовец: «Сикан в Шахтере боролся бы за звание лучшего бомбардира»
Украина. Премьер лига
06 ноября 2025, 15:11 |
Артем Махонин похвалил Даниила Сикана

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший центральный защитник юношеских сборных Украины U-14, U-18 и U-19, а ныне игрок «Чайки» Артем Махонин рассказал об игре против Даниила Сикана и назвал сильнейшего форварда, с которым ему доводилось сталкиваться.

– Тебе приходилось играть против Данила Сикана? Сложный нападающий?

– Очень сложный, честно говоря. Он напористый и все время держит тебя в напряжении в любой точке поля. Топовый игрок, который выделялся среди сверстников. Рад, что он перешел в «Трабзонспор». Видел в СМИ, что у него какие-то разногласия с тренером, но, думаю, все будет хорошо.

– Однако «Шахтер» не сделал ставку на Сикана.

– Думаю, если его так отпустили, значит, он сам захотел двигаться дальше и выйти на новый уровень. Если бы остался в «Шахтере», то точно помог бы и боролся бы за звание лучшего бомбардира.

– Сикан самый трудный форвард, против которого ты играл?

– Самый сильный, как по мне, Артур Загорулько из винницкой «Нивы». Ему вообще нереально противостоять. Он настолько умеет играть корпусом и удерживать мяч… Когда на него идет передача, ты стараешься плотно с ним играть, но он одним движением может просто убрать тебя и оставить позади. Топовый нападающий.

Считаю, он спокойно мог бы сейчас играть в одной из топ-5 команд УПЛ. Слышал, что «Колос», вроде бы, хотел его подписать. Не знаю, как сложилось. Он уже давно в «Ниве» и является президентом клуба.

Даниил Сикан Шахтер Донецк Чайка Петропавловская Борщаговка
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
An124_Ukr
Та ви там що жартуєте ))) Сікан дубовий 
