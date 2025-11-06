Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 ноября 2025, 14:54 |
68
0

Арина Соболенко – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025

06 ноября 2025, 14:54 |
68
0
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

6 ноября американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 3) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В третьем туре группы Штеффи Граф американка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Встреча начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ранее Гауфф и Соболенко провели 11 очных противостояний. Счет 6:5 в пользу Коко.

В одном квартета Коко и Арина выступают вместе с Джессикой Пегулой и Жасмин Паолини.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Коко Гауфф Арина Соболенко смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
Футбол | 05 ноября 2025, 18:12 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Бокс | 06 ноября 2025, 08:33 0
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»

Промоутер о битве взглядов в боксе

Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Бокс | 05.11.2025, 19:27
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 14:08
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Группа Мартины Навратиловой. Эррани и Паолини не сумели выйти в плей-офф
Теннис | 06.11.2025, 04:50
Группа Мартины Навратиловой. Эррани и Паолини не сумели выйти в плей-офф
Группа Мартины Навратиловой. Эррани и Паолини не сумели выйти в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
04.11.2025, 11:40 100
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем