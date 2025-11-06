Арина Соболенко – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 3) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В третьем туре группы Штеффи Граф американка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Встреча начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.

Ранее Гауфф и Соболенко провели 11 очных противостояний. Счет 6:5 в пользу Коко.

В одном квартета Коко и Арина выступают вместе с Джессикой Пегулой и Жасмин Паолини.

