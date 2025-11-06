Арина Соболенко – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Итогового турнира WTA 2025
6 ноября американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 3) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В третьем туре группы Штеффи Граф американка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Встреча начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.
Ранее Гауфф и Соболенко провели 11 очных противостояний. Счет 6:5 в пользу Коко.
В одном квартета Коко и Арина выступают вместе с Джессикой Пегулой и Жасмин Паолини.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
