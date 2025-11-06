ФОТО. Как Шахтер в Кракове готовился к игре Лиги конференций с Брейдабликом
Встреча донецкой команды с исландской начнется 6 ноября в 19:45 по Киеву
5 ноября донецкий Шахтер провел открытую тренировку на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша) перед матчем против Брейдаблика.
Горняки встретятся с исландской командой в матче третьего тура Лиги конференций 6 ноября в 19:45 по Киеву.
За два тура еврокубка подопечные Арда Турана набрали три очкам, обыграв Абердин 3:2. В предыдущем туре Шахтер уступил варшавской Легии 1:2.
Брейдаблик в стартовой игре ЛК проиграл Лозанне 0:3, а затем расписал ничью с КуПСом 0:0.
