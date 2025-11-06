Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как Шахтер в Кракове готовился к игре Лиги конференций с Брейдабликом
Лига конференций
06 ноября 2025, 13:15
ФОТО. Как Шахтер в Кракове готовился к игре Лиги конференций с Брейдабликом

Встреча донецкой команды с исландской начнется 6 ноября в 19:45 по Киеву

ФОТО. Как Шахтер в Кракове готовился к игре Лиги конференций с Брейдабликом
ФК Шахтер

5 ноября донецкий Шахтер провел открытую тренировку на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове (Польша) перед матчем против Брейдаблика.

Горняки встретятся с исландской командой в матче третьего тура Лиги конференций 6 ноября в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За два тура еврокубка подопечные Арда Турана набрали три очкам, обыграв Абердин 3:2. В предыдущем туре Шахтер уступил варшавской Легии 1:2.

Брейдаблик в стартовой игре ЛК проиграл Лозанне 0:3, а затем расписал ничью с КуПСом 0:0.

ФОТО. Как Шахтер в Кракове готовился к игре Лиги конференций с Брейдабликом

Брейдаблик Шахтер Донецк Шахтер - Брейдаблик фото фотогалерея тренировка Лига конференций
