ГАСПЕРИНИ: «Довбик? Каждый момент важен»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини рассказал о состоянии Артема Довбика и о том, станет ли наличие большого количества травмированных игроков атаки решающим моментом для украинца в клубе.

«С Артемом Довбиком все хорошо. К счастью, он не из тех, кто травмирован. Он в строю, но никогда не бывает какого-то одного решающего момента. Каждый момент важен. Сейчас важен завтрашний матч в Лиге Европы».

Довбик в текущем сезоне сыграл 12 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Следующий матч римляне проведут 6 ноября в 22:00 по киевскому времени, когда в рамках четвертого тура Лиги Европы на выезде встретятся с «Рейнджерс».