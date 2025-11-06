Ламин Ямаль повторил достижение Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов

Ламин Ямаль, имея в активе 13 результативных действий в Лиге чемпионов, повторил достижение Килиана Мбаппе в турнире.

В матче 4-го тура этапа лиги, в котором Барселона на выезде сыграла вничью с Брюгге со счетом 3:3, молодой испанец отличился голом и ассистом.

Теперь на счету Ямаля стало 13 результативных действий в турнире (7 голов и 6 ассистов), при этом футболисту всего 18 лет.

Среди игроков его возраста, или младше, в истории Лиги чемпионов только Килиан Мбаппе совершил такое количество голевых действий.