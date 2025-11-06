Нико КОВАЧ: «Мы очень хорошо начали игру»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач прокомментировал поражение от английского «Манчестер Сити» (4:1) в матче 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов:
«Мы увидели, что «Сити» — фантастическая команда. Я считаю, что мы очень хорошо начали первые пятнадцать минут, владея мячом и контролируя игру, но в течение первого тайма они увеличили скорость, и вы увидели их мастерство.
Против таких топ-игроков нельзя делать никаких ошибок. Мы должны играть лучше, но для нас это опыт, из которого можно извлечь уроки. Мы здесь, чтобы учиться, но также поздравляем «Сити». Мы знали, что «Сити» — топ-команда, и против них трудно создать моменты для гола. Когда такие моменты случаются, нужно быть очень точным. В этом была разница между командами. У них были такие же моменты. Фоден забил два гола. У нас были хорошие моменты, и мы должны продолжать этот процесс».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals