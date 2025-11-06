Капитан Барселоны: «Прошлый сезон нужно оставить позади»

Капитан каталонской Барселоны Френки де Йонг поделился эмоциями после своей ничьей команды в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов против Брюгге (3:3).

«Это игра, которую мы должны выигрывать. Очевидно, мы должны действовать гораздо лучше. Есть моменты, которые нужно подкорректировать. Мы работаем над этим, но не всегда переносим это в поле. Вот в чем дело.

Думаю, сейчас мы слабы на контратаках, из-за недостаточного контроля, высокого прессинга… из-за того, как располагаемся позади. Это всего понемногу.

Прошлогодний сезон нужно оставить позади. Мы тогда не были лучшей командой Европы. Это не то, на чем следует зацикливаться – нужно становиться лучше. Мы не выиграли Лигу чемпионов и тоже пропускали слишком много. Нужно совершенствоваться. Когда пропускаешь три мяча, выиграть очень тяжело.

Ямаль сыграл хорошо, он очень талантливый игрок. Особый, способный всегда делать разницу. Может быть день, когда он сыграет лучше или хуже, но если продолжит работать, то не о чем волноваться», – сказал де Йонг.