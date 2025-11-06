Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЯМАЛЬ: «Если меня освистывают, значит, знают, что я делаю работу хорошо»
Лига чемпионов
06 ноября 2025, 05:59 |
Хавбек Барселоны провел флеш-интервью после матча Лиги чемпионов с Брюгге (3:3)

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Юный и звездный игрок Барселоны Ламин Ямаль высказался после матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Брюгге (3:3):

«Мы – Барса, и мы всегда должны побеждать. Но уже думаем о следующем матче в Ла Лиге. Матч с Брюгге? Трудно выиграть, когда пропускаешь три гола. Над этим нам нужно работать.

Стараюсь делать все, что могу для команды. Это была очень быстрая комбинация, Фермин отдал мне передачу пяткой. Ну… Остается только то, что мы не смогли победить. Надеюсь, получится в следующий раз.

Я не могу сравнивать себя с Месси. Он забил тысячу таких голов. Я должен пройти свой путь. Много говорили о моей травме паха и это расстраивало меня. Все это было ложью. Просто пытаюсь вернуться, работать и играть на таком уровне – так я чувствую себя лучше всего и получаю удовольствие.

Думаю, это не случайно, когда тебя освистывают. Если меня освистывают, значит, знают, что я делаю свою работу на поле хорошо. Меня это не волнует», – заявил Ямаль.

Видеообзор матча Брюгге – Барселона (3:3)

Ламин Ямаль Барселона Брюгге Лига чемпионов
Даниил Агарков
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Якщо освистують значить заздрять успіху
Ответить
+1
NM16071
Освистують, бо несеться, як не знати хто. І хоч талановитий, але без моральних якостей нічого видатного не покаже. 
Ответить
-3
