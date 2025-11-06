6 ноября на Эстадио де Вальекас пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Райо Вальекано встретится с Лех Познань. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда в прошлом сезоне напомнила, почему считалась довольно самобытным, способным удивлять коллективом. Она сделала капитальный шаг вперед - недавний борец за выживание, закончила с 52 очками и на восьмой позиции. Сейчас был не лучший старт, но потом в октябре именно Иньиго Переса признали тренером месяца в октябре в Примере... Правда, в прошлом туре его вроде бы набравшие обороты подопечные были разгромлены Вильярреалом 0:4.

В Лиге конференций испанцы отлично показывали себя поначалу. Они дважды обыграли Неман в квалификации, а потом оформили 2:0 в первом туре основного раунда со Шкендией-79. Но в гостях у Хеккена, даже отрыв счет, потом проигрывали, и вырвали 2:2 только в концовке, за счет пенальти, реализованном на тринадцатой добавленной минуте.

Лех Познань

Клуб вернул себе весной чемпионский титул после трехлетней паузы. Это уже девятая их победа в Экстраклассе. Сейчас, правда, старт откровенно не задался: поражение в Суперкубке и меньше половины выигранных в новом польском первенстве матчей.

Не занести в актив и еврокубки. Сначала в Лиге чемпионов, уверенно пройдя Брейдаблик, потом там вполне по делу уступили Црвене Звезде, проиграв 1:3 уже дома. В Лиге Европы все было еще хуже: Генк уже в Польше оформил 5:1 в свою пользу. Ну, а в Лиге конференций футболисты успели удивить дважды. Сначала положительно, обыграв Рапид Вена, еще и 1:4. Но потом ухитрились проиграть Линкольн Ред Импс в Гибралтаре!

Статистика личных встреч

Испанцы практически не пробивались раньше в еврокубки. Так что они с гостями из Познани впервые сыграют за всю историю.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что поляки в Мадриде что-то покажут. Их соперник достаточно серьезно относится к этому турниру, и такого соперника на своем поле обыграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,69).