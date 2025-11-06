Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Райо Вальекано – Лех Познань. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
Райо Вальекано
06.11.2025 22:00 - : -
Лех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
06 ноября 2025, 06:50 |
12
0

Райо Вальекано – Лех Познань. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок третьего тура еврокубка пройдет 6 ноября в 22:00 по Киеву

06 ноября 2025, 06:50 |
12
0
Райо Вальекано – Лех Познань. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября на Эстадио де Вальекас пройдет матч 3-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором Райо Вальекано встретится с Лех Познань. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда в прошлом сезоне напомнила, почему считалась довольно самобытным, способным удивлять коллективом. Она сделала капитальный шаг вперед - недавний борец за выживание, закончила с 52 очками и на восьмой позиции. Сейчас был не лучший старт, но потом в октябре именно Иньиго Переса признали тренером месяца в октябре в Примере... Правда, в прошлом туре его вроде бы набравшие обороты подопечные были разгромлены Вильярреалом 0:4.

В Лиге конференций испанцы отлично показывали себя поначалу. Они дважды обыграли Неман в квалификации, а потом оформили 2:0 в первом туре основного раунда со Шкендией-79. Но в гостях у Хеккена, даже отрыв счет, потом проигрывали, и вырвали 2:2 только в концовке, за счет пенальти, реализованном на тринадцатой добавленной минуте.

Лех Познань

Клуб вернул себе весной чемпионский титул после трехлетней паузы. Это уже девятая их победа в Экстраклассе. Сейчас, правда, старт откровенно не задался: поражение в Суперкубке и меньше половины выигранных в новом польском первенстве матчей.

Не занести в актив и еврокубки. Сначала в Лиге чемпионов, уверенно пройдя Брейдаблик, потом там вполне по делу уступили Црвене Звезде, проиграв 1:3 уже дома. В Лиге Европы все было еще хуже: Генк уже в Польше оформил 5:1 в свою пользу. Ну, а в Лиге конференций футболисты успели удивить дважды. Сначала положительно, обыграв Рапид Вена, еще и 1:4. Но потом ухитрились проиграть Линкольн Ред Импс в Гибралтаре!

Статистика личных встреч

Испанцы практически не пробивались раньше в еврокубки. Так что они с гостями из Познани впервые сыграют за всю историю.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что поляки в Мадриде что-то покажут. Их соперник достаточно серьезно относится к этому турниру, и такого соперника на своем поле обыграют с форой -1 гол (коэффициент - 1,69).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
6 ноября 2025 -
22:00
Лех
Фора Райо (-1) 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Джессика Пегула – Жасмин Паолини. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Зриньски Мостар
Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Райо Вальекано Лех Познань Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 05 ноября 2025, 09:44 3
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры

Артем может стать игроком «Милана»

Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05 ноября 2025, 20:33 24
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира

Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс

ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 05.11.2025, 17:40
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Прогнозы и результаты 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 06.11.2025, 07:06
Прогнозы и результаты 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26
Прогнозы и результаты 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26
Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта
Футбол | 06.11.2025, 03:17
Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта
Шахтер может построить собственный стадион в Киеве. Есть два варианта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
05.11.2025, 04:22 1
Бокс
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем