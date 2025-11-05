Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сенсация в Бельгии. Барселона проиграла первый тайм в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 22:48 | Обновлено 05 ноября 2025, 22:54
ВИДЕО. Сенсация в Бельгии. Барселона проиграла первый тайм в Лиге чемпионов

Каталонцы уступают «Брюгге»

Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге – Барселона

Первый тайм матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Барселоной» завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийского клуба.

Поединок проходит на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 6-й минуте Трезольди открыл счет в пользу хозяев, но через три минуты Ферран Торрес сравнял результат. На 17-й минуте Форбс снова вывел «Брюгге» вперед.

«Барселона» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет в активе шесть очков, у бельгийцев три балла.

ГОЛ! Трезольди, 6 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 8 мин, 1:1!

ГОЛ! Форбс, 17 мин, 2:1!

Барселона Брюгге Роберт Левандовски Ханс-Дитер Флик Лига чемпионов видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Saar
Знову забив Феран Торрес! Де ,млять, шкєт Ямаль!??? В Мілан поїхов до моделі чи з вечірки ще не приліз!?? Супермега 300+лямовий талант
