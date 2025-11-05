Первый тайм матча 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Барселоной» завершился со счетом 2:1 в пользу бельгийского клуба.

Поединок проходит на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 6-й минуте Трезольди открыл счет в пользу хозяев, но через три минуты Ферран Торрес сравнял результат. На 17-й минуте Форбс снова вывел «Брюгге» вперед.

«Барселона» после трех туров основного этапа Лиги чемпионов имеет в активе шесть очков, у бельгийцев три балла.

ВИДЕО. Сенсация в Бельгии. Барселона проиграла первый тайм в Лиге чемпионов

ГОЛ! Трезольди, 6 мин, 1:0!

ГОЛ! Торрес, 8 мин, 1:1!

ГОЛ! Форбс, 17 мин, 2:1!