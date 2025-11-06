Кучер предупредил Шахтер перед матчем в еврокубках: «Они будут биться»

Главный тренер одесского «Черноморца» Александр Кучер уверен, что донецкий «Шахтер» должен побеждать исландский «Брейдаблик» в матче Лиги конференций, который состоится в четверг, 6 ноября.

«Конечно, «Шахтер» является фаворитом в поединке против «Брейдаблика». И этому есть сразу несколько объяснений. Во-первых, исландская команда плохо играет выездные поединки в еврокубках.

В квалификации Лиги чемпионов они разгромно проиграли польскому «Леху» (1:7), в Лиге конференций не так давно уступили швейцарской «Лозанне» (0:3). Видимо, тяжело даются им длительные перелеты и то, что команда играет на два фронта. Не выдерживают темп и нагрузки.

Во-вторых, я считаю «Шахтер» фаворитом, ведь по подбору и уровню футболистов донецкая команда сильнее своих оппонентов, что и должна доказать на футбольном поле. Главное, избежать недооценки соперника и все будет хорошо.

Если «горняки» выйдут собранными, мотивированными и злыми, то я предполагаю, что мы действительно можем увидеть немало голов. Если расслабленными, могут и поплатиться.

Пусть игроки «Брейдаблика» и имеют более низкий класс, но они очень организованы. Они будут играть до последней минуты, сражаться, отдавать все силы, несмотря на то, каким будет счет на тот момент.

«Шахтеру» нужно побеждать «Брейдаблик», поскольку в случае неудачного результата после может быть падение в психологическую яму», – рассказал Кучер.