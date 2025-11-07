Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве

«Горняки» опровергли такую информацию

Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве
ФК Шахтер

В украинских СМИ появилась информация, что донецкий «Шахтер» рассматривает возможность строительства собственного стадиона в Киеве для проведения домашних матчей после завершения боевых действий в Украине.

Донецкий клуб уже успел отреагировать на эту информацию, опровергнув ее.

«Информация не соответствует действительности», – заявили в донецком клубе.

С 2014 года после оккупации Донецка «Шахтер» не играет в родном городе. За это время команда проводила домашние матчи в разных городах Украины и Европы. Сейчас горняки в Украине играют в Львове, а на евроарене – в Кракове.

