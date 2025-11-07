Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве
«Горняки» опровергли такую информацию
В украинских СМИ появилась информация, что донецкий «Шахтер» рассматривает возможность строительства собственного стадиона в Киеве для проведения домашних матчей после завершения боевых действий в Украине.
Донецкий клуб уже успел отреагировать на эту информацию, опровергнув ее.
«Информация не соответствует действительности», – заявили в донецком клубе.
С 2014 года после оккупации Донецка «Шахтер» не играет в родном городе. За это время команда проводила домашние матчи в разных городах Украины и Европы. Сейчас горняки в Украине играют в Львове, а на евроарене – в Кракове.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET