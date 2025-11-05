Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 ноября 2025, 19:58 | Обновлено 05 ноября 2025, 19:59
Давид Райя установил интересный вратарский рекорд Арсенала

Испанский голкипер быстрее всех в истории «канониров» сыграл 50 матчей без пропущенных мячей

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Голкипер Арсенала Давид Райя в матче против «Славии» совершил 50-й клиншит за клуб.

30-летний испанец сделал это в 110-м поединке за «канониров», что стало новым вратарским достижением лондонцев.

Ни один другой голкипер в истории «Арсенала» не достигал отметки в 50 клиньшитов за такое количество сыгранных матчей за команду.

Предыдущий рекорд клуба держался еще с 1903 года (Джимми Эшкрофт, 114 матчей).

Вратари Арсенала с наименьшим количеством матчей за клуб, необходимых для совершения 50 клиньшитов

  • 110 – Давид Рая (2025)
  • 114 – Джимми Эшкрофт (1903)
  • 120 – Мануэль Альмуния (2009)
  • 124 – Йенс Леманн (2006)
  • 126 – Войцех Щенсны (2013)
Славия Прага Арсенал Лондон статистика Давид Райя Лига чемпионов
