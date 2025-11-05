Давид Райя установил интересный вратарский рекорд Арсенала
Испанский голкипер быстрее всех в истории «канониров» сыграл 50 матчей без пропущенных мячей
Голкипер Арсенала Давид Райя в матче против «Славии» совершил 50-й клиншит за клуб.
30-летний испанец сделал это в 110-м поединке за «канониров», что стало новым вратарским достижением лондонцев.
Ни один другой голкипер в истории «Арсенала» не достигал отметки в 50 клиньшитов за такое количество сыгранных матчей за команду.
Предыдущий рекорд клуба держался еще с 1903 года (Джимми Эшкрофт, 114 матчей).
Вратари Арсенала с наименьшим количеством матчей за клуб, необходимых для совершения 50 клиньшитов
- 110 – Давид Рая (2025)
- 114 – Джимми Эшкрофт (1903)
- 120 – Мануэль Альмуния (2009)
- 124 – Йенс Леманн (2006)
- 126 – Войцех Щенсны (2013)
✅Eight wins without conceding— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 5, 2025
✅Eight clean sheets in a row (matching a record from 1903)
✅David Raya fastest to 50 clean sheets
It was a record breaking #UCL night for Arsenal, and we break down six of their best:
🔗https://t.co/l9eQJsvyZQ pic.twitter.com/mLN6IgPvk2
David Raya has reached 50 clean sheets after just 110 matches for Arsenal 👏— Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2025
Faster to the half-century than any goalkeeper in the club’s history 🧤 pic.twitter.com/k9mN30CnQL
