Роналду держит рекорд ЛЧ по количеству сыгранных минут. Кто может догнать?

Криштиану Роналду является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сыгранных минут в турнире.

В активе португальца 15 758 минут. Он более чем на 2 000 минут опережает в рейтинге Лионеля Месси, который идет вторым (13 577 минут).

Среди футболистов, входящих в топ-10 данного рейтинга, только один играет в сезоне 2025/26 и может улучшить свой результат. Это Роберт Левандовски из «Барселоны», который занимает 8-е место, имея в активе 11 196 сыгранных минут игрового времени.

Топ-10 игроков с наибольшим количеством сыгранных минут в Лиге чемпионов