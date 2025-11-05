Роналду держит рекорд ЛЧ по количеству сыгранных минут. Кто может догнать?
Среди десятка игроков данного рейтинга только один играет в сезоне 2025/26
Криштиану Роналду является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сыгранных минут в турнире.
В активе португальца 15 758 минут. Он более чем на 2 000 минут опережает в рейтинге Лионеля Месси, который идет вторым (13 577 минут).
Среди футболистов, входящих в топ-10 данного рейтинга, только один играет в сезоне 2025/26 и может улучшить свой результат. Это Роберт Левандовски из «Барселоны», который занимает 8-е место, имея в активе 11 196 сыгранных минут игрового времени.
Топ-10 игроков с наибольшим количеством сыгранных минут в Лиге чемпионов
- 15 758 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 13 577 – Лионель Месси (Аргентина)
- 12 449 – Серхио Рамос (Испания)
- 11 989 – Рауль (Испания)
- 11 635 – Тони Кроос (Германия)
- 11 450 – Паоло Мальдини (Италия)
- 11 308 – Хави (Испания)
- 11 196 – Роберт Левандовски (Польша)
- 10 943 – Карим Бензема (Франция)
- 10 627 – Жерар Пике (Испания)
