Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду держит рекорд ЛЧ по количеству сыгранных минут. Кто может догнать?
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 19:54 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:45
309
1

Роналду держит рекорд ЛЧ по количеству сыгранных минут. Кто может догнать?

Среди десятка игроков данного рейтинга только один играет в сезоне 2025/26

05 ноября 2025, 19:54 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:45
309
1 Comments
Роналду держит рекорд ЛЧ по количеству сыгранных минут. Кто может догнать?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Ронлду

Криштиану Роналду является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству сыгранных минут в турнире.

В активе португальца 15 758 минут. Он более чем на 2 000 минут опережает в рейтинге Лионеля Месси, который идет вторым (13 577 минут).

Среди футболистов, входящих в топ-10 данного рейтинга, только один играет в сезоне 2025/26 и может улучшить свой результат. Это Роберт Левандовски из «Барселоны», который занимает 8-е место, имея в активе 11 196 сыгранных минут игрового времени.

Топ-10 игроков с наибольшим количеством сыгранных минут в Лиге чемпионов

  • 15 758 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 13 577 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 12 449 – Серхио Рамос (Испания)
  • 11 989 – Рауль (Испания)
  • 11 635 – Тони Кроос (Германия)
  • 11 450 – Паоло Мальдини (Италия)
  • 11 308 – Хави (Испания)
  • 11 196 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 10 943 – Карим Бензема (Франция)
  • 10 627 – Жерар Пике (Испания)
По теме:
ВИДЕО. Сенсация в Баку: как Карабах выиграл первый тайм у Челси в матче ЛЧ
Карабах – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Давид Райя установил интересный вратарский рекорд Арсенала
Криштиану Роналду статистика Лига чемпионов Лионель Месси Серхио Рамос Рауль Гонсалес Тони Кроос Паоло Мальдини Хави Роберт Левандовски Карим Бензема Жерар Пике
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Тренировка в Люблине: как Динамо готовится к матчу ЛК против Зриньски
Футбол | 05 ноября 2025, 20:15 0
ФОТО. Тренировка в Люблине: как Динамо готовится к матчу ЛК против Зриньски
ФОТО. Тренировка в Люблине: как Динамо готовится к матчу ЛК против Зриньски

Смотрите фотогалерею тренировки киевской команды от Sport.ua

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05 ноября 2025, 07:22 11
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского

Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Бокс | 05.11.2025, 04:22
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Футбол | 05.11.2025, 18:33
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Судфячи з рейтингу - найближчим часом (а може і не найближчим) ніхто
Ответить
+1
Популярные новости
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 220
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 49
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем