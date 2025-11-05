Джокович наехал на президента FITP. Сыграет ли Новак на Итоговом турнире?

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) квалифицировался на Итоговый турнир АТР 2025, который пройдет в Турине с 9 по 16 ноября, однако не факт, что он сыграет на заключительных соревнованиях года.

В прошлом году Новак также снялся с ATP Finals, хотя получил туда путевку. В этом сезоне серб пока что не подтвердил свое участие на Итоговом.

3 ноября президент Федерации тенниса Италии (FITP) Анджело Бинаги сообщил, что Новак все ж приедет в Турин:

«У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет в Турине на следующей неделе. Событие обещает быть захватывающим, ведь оно также станет решающим для определения первой ракетки мира».

После победы над Алехандро Табило в 1/8 финала турнира АТР 250 в Афинах Новак ответил Бинаги:

«Я не знаю, откуда он взял эту информацию. Точно не от меня или моей команды. Я приму решение по окончании турнира в Афинах».

Джокович за карьеру семь раз становился чемпионом ATP Finals. В четвертьфинале соревнования в Афинах Новак поборется против Нуну Боржеша.