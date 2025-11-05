Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович наехал на президента FITP. Сыграет ли Новак на Итоговом турнире?
ATP
05 ноября 2025, 17:22 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:23
164
0

Джокович наехал на президента FITP. Сыграет ли Новак на Итоговом турнире?

Новак примет решение о поездке в Турин после турнира АТР 250 в Афинах

05 ноября 2025, 17:22 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:23
164
0
Джокович наехал на президента FITP. Сыграет ли Новак на Итоговом турнире?
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович (АТР 6) квалифицировался на Итоговый турнир АТР 2025, который пройдет в Турине с 9 по 16 ноября, однако не факт, что он сыграет на заключительных соревнованиях года.

В прошлом году Новак также снялся с ATP Finals, хотя получил туда путевку. В этом сезоне серб пока что не подтвердил свое участие на Итоговом.

3 ноября президент Федерации тенниса Италии (FITP) Анджело Бинаги сообщил, что Новак все ж приедет в Турин:

«У нас есть подтверждение, что Джокович сыграет в Турине на следующей неделе. Событие обещает быть захватывающим, ведь оно также станет решающим для определения первой ракетки мира».

После победы над Алехандро Табило в 1/8 финала турнира АТР 250 в Афинах Новак ответил Бинаги:

«Я не знаю, откуда он взял эту информацию. Точно не от меня или моей команды. Я приму решение по окончании турнира в Афинах».

Джокович за карьеру семь раз становился чемпионом ATP Finals. В четвертьфинале соревнования в Афинах Новак поборется против Нуну Боржеша.

По теме:
225-й четвертьфинал: Джокович стартовал на «домашнем» турнире в Афинах
Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал первой ракеткой мира
Забавно: Вашеро обошел Федерера и Алькараса по винрейту на Мастерсах
Новак Джокович Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
Теннис | 05 ноября 2025, 11:39 1
Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром

По итогам двух туров на плей-офф претендуют Гауфф, Пегула и Соболенко

УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
Бокс | 05 ноября 2025, 04:22 1
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»
УАЙТ: «Если Усик его победит, то станет величайшим за последние 20 лет»

Диллиан – о бое против Уордли

В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05.11.2025, 07:22
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Футбол | 05.11.2025, 13:00
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Футбол | 05.11.2025, 00:06
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 106
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 49
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем