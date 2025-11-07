Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 01:32 |
231
0

Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»

Экс-тренер «Динамо» оценил перспективы «Шахтера» в Лиге конференций

07 ноября 2025, 01:32 |
231
0
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
УАФ. Йожеф Сабо

Известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» выйти в плей-офф Лиги конференций.

«При должном отношении к делу «Шахтер» может, как минимум, выйти из группы Лиги конференций. Не знаю, что случилось с командой в матче против «Легии», но так играть нельзя.

Имея большое преимущество, проиграть на последних секундах, для меня это непонятно», – отметил Сабо.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

По теме:
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
НЕЩЕРЕТ: «Неудачные результаты – то случайность. А теперь счет на табло»
ШОВКОВСКИЙ – о разгромной победе в Лиге конференций и ошибках Динамо
Йожеф Сабо Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06 ноября 2025, 03:25 0
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»

Брэдли удивлен поведением Джервонты

Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Футбол | 06 ноября 2025, 20:48 5
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски
Где Ярмоленко? Шовковский назвал состав Динамо на матч ЛК против Зриньски

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06.11.2025, 16:51
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 07.11.2025, 00:32
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
В УАФ выступили с официальным обращением к Олегу Блохину
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Футбол | 06.11.2025, 06:23
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 25
Футбол
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем