Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»

Известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» выйти в плей-офф Лиги конференций.

«При должном отношении к делу «Шахтер» может, как минимум, выйти из группы Лиги конференций. Не знаю, что случилось с командой в матче против «Легии», но так играть нельзя.

Имея большое преимущество, проиграть на последних секундах, для меня это непонятно», – отметил Сабо.

