Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Экс-тренер «Динамо» оценил перспективы «Шахтера» в Лиге конференций
Известный в прошлом футболист и тренер Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» выйти в плей-офф Лиги конференций.
«При должном отношении к делу «Шахтер» может, как минимум, выйти из группы Лиги конференций. Не знаю, что случилось с командой в матче против «Легии», но так играть нельзя.
Имея большое преимущество, проиграть на последних секундах, для меня это непонятно», – отметил Сабо.
Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».
