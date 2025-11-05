Оглянись: вдруг Диас за спиной. 19 мыслей после матча ПСЖ и Баварии

Когда «Бавария» и «ПСЖ» встречались в последний раз, тяжелую травму получил Мусиала. До сих пор восстанавливается. Новая дуэль – новое большое повреждение. На этот раз пострадал Хакими. Кстати, как и Джамал – перед самым перерывом, даже травмы несколько похожи. Ну и как здесь не отметить: что «Бавария», что «ПСЖ» остались без ключевых игроков по итогам матчей, которые не состоялись бы без футбольных чиновников. Не было бы травмы Мусиалы, если бы не решение провести расширенный клубный ЧМ. Не было бы повреждения Хакими, если бы осенний этап ЛЧ до сих пор играли в 6 матчей, а не 8. «Бавария» просто бы не встретилась с «ПСЖ» ни летом, ни осенью. Но кто же знал? Иногда больше матчей в календаре = меньше матчей для топ-футболистов.

Это печальная часть вчерашнего поединка «ПСЖ» и «Баварии» (1:2). Но есть и другая: мы посмотрели зрелищный топ-матч, один из лучших этой осенью. Ниже попробую подсветить его ключевые моменты.

1. Топ-матчи играют и без участия клубов из АПЛ и Ла Лиги. На самом деле приятно это знать. Годами мы жили в мире, где все регулярно смотрят чемпионаты Англии и Испании, а другие лиги – так-сяк. В подсознании зрителя закрепилась мысль, что топ-поединок – тот, где участвует хотя бы один клуб из этих стран. И это действительно так было. Но теперь все по-другому. В день, когда встречаются «Ливерпуль» и «Реал», смотреть вместо этого «ПСЖ» и «Баварию» – нормально. Более того: это на 100% понятное решение. Потому что французский и немецкий гранды гарантируют не худшее шоу. А еще – голы, моменты, футбол не худшего качества, участие мировых звезд. Это шаг в сторону того, чтобы статус матча не был тесно привязан к стране происхождения участника. Глобализация – важное явление для футбола хотя бы потому, что он нуждается в обновлениях и «свежести». Это ее удачное проявление.

2. Стартовый состав Компани указывает на его приоритеты. В центре защиты – Та, а не Ким, в паре с Киммихом – Павлович, а не Горецка, в четверке нападения – Гнабри, а не Джексон. Каждое из этих кадровых решений делает «Баварию» более горизонтальной и/или лучшей при работе с мячом. Немного слабее в силовых дуэлях, но Компани готов к подобному размену. Хотя казалось бы, что против «ПСЖ», тем более в Париже, лучше перестраховаться. Но нет, Компани отправился во Францию, чтобы доминировать во время владения мячом над чемпионом Европы. С целью благодаря выбору состава создать немного больше моментов ценой, вероятно, большего количества допущенных. Пока футбол в целом движется в сторону прагматизма, Компани движется в противоположном направлении с удовольствием.

3. Упамекано оставил без мяча Мендеша. Это, вдруг что, о первом забитом голе «Баварии». И, знаете, предположить, что центральный и левый защитники команд соответственно встретятся на поле не на стандарте в матче, было трудно, а то, что в центральном круге – невозможно. Ситуативно Руис «упал» на позицию левого защитника, поэтому Мендеш заполнил свободную, там получил пас от Пачо – а Упамекано было вообще все равно, на кого выбрасываться за центральную линию. Увидел соперника без опеки – организовал опеку. Причем моментально отреагировал на вертикальный пас Пачо. Поэтому Компани и говорит, что Дайо – лидер команды. В голевом эпизоде не забил Олисе, а забил Диас, Гнабри эффектно сыграл пяткой, но главный герой момента – именно Упамекано. Без него эта атака не состоялась бы.

Показательно, что «ПСЖ» сделал все правильно. Заполнять свободные зоны во время владения – круто, выполнять пасы между линиями как Пачо – также круто. А до этого «ПСЖ» пару минут держал круглый с только одной потерей и быстрым возвратом мяча – вообще замечательно. Но прессинг «Баварии» умножил все эти правильные решения на ноль. Часто команды упрощают игру против чемпиона Германии именно из-за этого: боятся сделать все правильно, но все равно подставить себя. Если даже «ПСЖ», лучший в Европе, под давлением привозит себе после нескольких удачных решений подряд, то как тренеру условного «Фрайбурга» уговорить футболистов играть с «Баварией» в комбинации, а не на отбой? Немцы каждые несколько дней вкладываются в то, чтобы против них боялись играть в футбол. После этого гола в ворота «ПСЖ» будут бояться вообще все.

4. Олисе снова запорол топ-шанс. Первый гол на счету Диаса, но только потому, что он оказался первым на добивании. На самом деле это момент француза. Именно он должен был открывать счет в поединке. Но сплоховал. В очередной раз. Ранее из-за его неспособности реализовать топ-момент «Бавария» вылетала из ЛЧ и теряла очки в Б1, теперь здесь могла остаться без раннего гола – и не победить впервые в сезоне. Это уже не 1, не 2 и даже не 3 случая. А Майкл в Мюнхене всего чуть больше года. Он уже выдающийся футболист, но с такой реализацией в решающие моменты не станет лучшим. Возможно, исключительно из-за нее. Если не сумеет прибавить в этом аспекте, то однажды подведет «Баварию» или сборную Франции в большом финале. Все спросят: «Как так?». А те, кто стабильно видят Олисе, такого вопроса не зададут.

5. «Бавария» контролировала игру. «ПСЖ» имел больше передач и владения, но при этом баланс по пасам в последней трети поля до перерыва – 68:65, то есть равенство. При том, что «Бавария» вела в счете с 4 минуты, а с середины тайма – в 2 мяча. У мюнхенцев за 45 минут не так много касаний мяча в чужой штрафной, всего 6, но у соперника – вообще только 4. Владение «ПСЖ» было неэффективным. После потери Мендеша в круге и первого пропущенного французы отказались от амбициозных попыток продвигать мяч по центру и упали на фланги. А там – Ли, который нуждается в поддержке, и Барколя, который не нуждается, но не в форме и прошел Лаймера, пожалуй, только полтора раза за весь матч. У «ПСЖ» не работало почти ничего на мяче. Если бы не заброс за спину Лаймера (он до сих пор время от времени «просыпает» такие, потому что все-таки центральный хав, а не правый защитник), серьезных моментов у французов до перерыва не было бы вообще.

6. «Бавария» не разрывала. Доминировала и уверенно вела игру, но нанесла «только» 7 ударов за тайм. 2 из них – в первой же голевой атаке, еще пару – издалека. А еще удар Кейна с острого угла был – опасный, но Шевалье ну никак не должен был такое пропускать. Видел мнение, что «Бавария» могла забивать больше до перерыва. Могла, но не должна была. Никто в футболе не реализует все свои шансы. Конкретно «Бавария» в матче не реализовала ни одного созданного из позиционного нападения. Обратите внимание: 2 из 2 ее голов пришли из владения «ПСЖ». В обоих случаях повтор эпизода начинается с того, как защитник французов стоит с круглым в ногах. Позиционные и контратаки «Баварии» существуют и круты, но «ПСЖ» такие минимизировал. Если бы не прессинг, кто знает, забили бы ли вообще мюнхенцы. И это не нарекание – только способ указать на тот факт, что «ПСЖ» не то чтобы вообще не справлялся. Просто задача со звездочкой, поэтому проблем было не избежать.

7. Энрике доигрался с ротацией. Абзац о Маркиньосе. Кто следит за «ПСЖ» в сезоне, тот знает: тренер команды регулярно не выпускает в основном составе своих лучших футболистов. Все топы стабильно имеют дополнительные «выходные». Отличное решение на дистанции в сезон, потому что тогда они будут свежими весной. То есть это скорее окупится, чем нет. Но хочешь заниматься таким осенью – получай по шапке время от времени. Маркиньос мог сыграть в основе в 12 матчах этого сезона (только столько, потому что еще некоторое время был травмирован), а набрал только 7. То есть почти каждый второй раз основной защитник оставался вне состава. Ну и вот чего это стоило: бразилец привез второй мяч. Просто не успел отдать пас, потерял круглый и позволил Диасу забить. Нетипичная ошибка для Маркиньоса. Вряд ли допустил бы такую, если бы был в тонусе.

Еще одна причина ошибки – то, что Маркиньос всю жизнь играет в команде, которая доминирует на мяче. Когда выступаешь за такую, то, наверное, больше смотришь на расположение своих футболистов под твой пас, чем на соперников. Поэтому бразилец, это немного смешно, перед потерей мяча посмотрел в сторону Диаса, прямо повернул голову в его сторону – но не увидел. Потому что он выбирал варианты для паса и искал партнера. Увидел, что отдать вправо не вариант, и развернулся в другую сторону. Если бы играл за более слабый клуб, не смотрел бы по сторонам, а отдал бы самую простую передачу ближнему, например. Но Маркиньос уже столько лет в Париже... Поэтому посмотрел и не увидел Диаса: профдеформация. А уже потом опоздал.

8. Символично, как именно забивал Диас. Он никогда не был главной звездой, хотя ему уже 28. Не всегда принимал удачные решения на поле, но ценился всеми за свои труд и желание. Как забивает в ворота «ПСЖ»? В моментах, которые команда не создавала для него. Первый гол – добивание после атаки, которую должен был завершать Олисе. Причем добивание, которое стало результативным не из-за техники, а исключительно из-за силы удара: Диас «пробил» Маркиньоса на линии. Второй – после отбора колумбийцем мяча у чужих ворот после крутой работы без круглого. Это забитые не героя, а трудяги, который выкладывается на 100% на поле.

9. Диас получил красную карточку из-за своего чрезмерного желания. Он прыгнул в подкат сзади (снова появился где-то за спиной игрока «ПСЖ», как монстры в хоррорах!) не с целью навредить, а потому что он полностью в игре и хочет помочь команде отобрать мяч. К карточке вопросов, пожалуй, быть не может. Этот поединок – прямо-таки концентрированный Диас. Если бы не он, «Бавария» не забила бы те 2 гола, ведь в первом эпизоде никто бы не добил, а второго просто бы не было. Но если бы не Диас, «Бавария» легко довела бы после 2:0 матч до победы, как вариант – разгромной. Помог и навредил. И то, и другое – из-за чрезмерного желания.

Глупая красная карточка, но мы не можем требовать от Диаса не демонстрировать свое желание. Эта его черта приносит команде гораздо больше пользы, чем проблем. Это заметно даже по данному матчу. Если запретить Диасу принимать радикальные решения и выкладываться в эпизодах на 110%, то он потеряет свою изюминку и главное преимущество над конкурентами за статус лучшего левого вингера мира.

10. В «Баварии» бьют не те. В одном из сезонов сериала «Тед Лассо» тренер команды предлагает ей играть в тотальный футбол, где на позиции форварда и защитника может оказаться кто угодно. Ну что ж, оказывается, Тед тогда копировал Компани. Первый свой удар в матче Кейн нанес в добавленное к первому тайму время с острого угла. Зато до этого пробить успел Павлович. Киммих был на ударной позиции. Однажды пропускал вместо удара на линии вратарской Станишич. И, с одной стороны, это круто: забить действительно имеют шансы все, поэтому соперник вынужден обороняться против всего состава «Баварии», а не только от Кейна, Диаса и Олисе. С другой стороны, именно Кейн, Диас и Олисе бьют лучше всех и единственные могут своими ударами гарантировать команде голы.

Киммих плохо использовал свой шанс, потому что он не форвард. Станишич принял неудачное решение, потому что он не нападающий. И это проблема не только этого матча, но и большинства сложных для «Баварии». Самое простое: в прошлом сезоне она проиграла в ЛЧ 4 матча за сезон, 3 из которых – тогда, когда победила по xG. Вылетела, кстати, также из-за плохой реализации. И она будет такой, если на ударных позициях так часто оказываются не главные звезды атаки. Реализовывать шансы так себе – норм для защитников и центральных хавов. Чтобы выигрывать при посредственной конвертации моментов, нужно создавать гораздо больше, чем соперник. И «Бавария» действительно идет по этому пути. Но вот вчера, например, неизвестно, как бы забивала, если бы не Диас. Могло не сработать.

Компани рискует в этом плане. И руководство в таком случае должно поддерживать его трансферами именно тех футболистов, которые, помимо прочего, хорошо бьют по воротам. Потому что они, защитники или опорники, будут иметь свои возможности, очень вероятно – даже в больших матчах. И нужно, чтобы их реализовали, а не упустили. Система Компани сознательно жертвует реализацией ради количества созданных моментов, но до сих пор в решающие секунды не хватало именно конвертации шансов. Поэтому важен Диас, который создаст еще больше благодаря своей активности. Поэтому так акцентировал выше внимание на промахе Олисе, из-за которого героями вынуждены становиться Павловичи и Станишичи. На этот раз двух реализованных моментов также могло не хватить.

11. Нойер не имел цели тянуть время после перерыва. Он не глуп, поэтому понимал: большого смысла красть у соперника секунды на 46 минуте нет. Скорее искал эмоции. Выходил на второй тайм с пониманием, что команда в меньшинстве – значит, работы будет немало. Поэтому «зарядился» от недовольных трибун, несколько раз подряд долго разыгрывая мяч. В итоге получил раннюю желтую, но тогда его сразу поймала камера: он улыбался. Ведь что та желтая? Трибуны покричали, дали шума – он почувствовал, что на поле в действительно большом матче. Видимо, не в последнюю очередь из-за этого он провел хороший поединок и забрал все «свои» мячи. Ману приятно видеть в больших матчах, потому что именно по таким деталям в них понимаешь: в свои 39 лет он до сих пор получает удовольствие от игры в футбол. Относительно Нойера трудно говорить «пусть уступит место молодым», потому что «старик» куражится до сих пор как в молодости и как многие молодые вратари никогда не покуражатся. Поэтому какой смысл его заменять? Пусть играет тот, кто больше хочет. Нойер хочет сильно, это заметно.

12. Все замены Энрике – логичные и правильные. Когда травмировался Дембеле, Луис выпустил Ли, чтобы улучшить качество владения мячом. Когда увидел, что Барколя некуда бежать и у того не получается с дриблингом, то убрал его с поля. Когда «Бавария» окончательно села обороняться всем составом, выпустил Рамуша: это минус 1 при владении, зато адресат для передач в штрафной. Более нацеленный на ворота Невеш вместо Руиса – то, что нужно, когда игра превратилась в навалу. Еще Хвичу туда-сюда в зависимости от других замен перемещали: то слева, то в центре нападения, то снова слева. Энрике прекрасно понимает сильные и слабые стороны своих футболистов, поэтому выбирает на матч и во время матча не лучших, а тех, кто даст команде что-то нужное в данный момент/против соперника/при конкретном игровом сценарии. Образцовый матч-менеджмент.

13. У Компани нет опций. У «Баварии» за второй тайм 2 удара, у «ПСЖ» 86% владения мячом после перерыва: зачем при таком футболе Кейн? Не убежит с мячом. Вот вообще, абсолютно точно. Но играет аж 88 минут, потому что альтернатива – вообще не иметь нападающего/иметь Джексона, который даст меньше на своей трети. Олисе гонял с высунутым языком чуть ли не до конца. Потому что на скамейке – в основном слабые футболисты. Вот эти Бишофы – это, конечно, хорошо против всяких «Байеров», но здесь он выходит и получает худший балл от Whoscored в составах обеих команд после перерыва. А еще на скамейке был Карл. 2 вратаря. Буэ и Геррейро, которые могут привезти. Компани сидел с единственной заменой до 81 минуты, потому что не мог сделать ни одной без существенной потери качества. Если сезон для «Баварии» не сложится, то с огромной вероятностью – из-за плохой комплектации состава.

14. Невеш в топ-матчах лучше Витиньи. Второй более ценен для «ПСЖ», потому что именно он выигрывает для команды поединки против середняков и аутсайдеров. Но когда дело доходит до топ-дуэлей, то не сияет. Потому что пасовать для обострения мешают, а в борьбе Витинья далек от лучших опорников мира. Невеш менее креативен и менее вовлечен в розыгрыш, но умеет биться-бороться, а еще – своевременно врываться на ударные позиции. Не впервые забивает таким образом в топ-матче, сразу вспоминается игра с «Сити» (4:2). Здесь, пожалуй, больше о качествах футболистов и их уместности в поединках разного статуса, но тем не менее: при такой разнице между Витиньей и Невешем в топ-матчах лишь вопрос времени, когда главным в центре поля «ПСЖ» считать Жоау начнет не только зритель, но и сам Энрике.

15. Ли играл бы в основе почти любой топ-команды мира. На мой взгляд, это логичная замена для Силвы в «Манчестер Сити»: также не о скорости, а об умелой работе с мячом и ведении игры. В какой-то момент Ли показывал руками Руису, что тот не туда открывается. Запасной основному. Здесь и Энрике можно похвалить, что у него даже футболисты со скамейки чувствуют, что они здесь важны, поэтому не боятся подсказывать основным. Ли чувствует, причем настолько, что выходит с банки и становится, пожалуй, лучшим игроком матча. У него 3 удара и 7 пасов под удары (в том числе голевой), то есть с момента выхода на поле прямое участие в 10 из 22, почти в 50%, попыток команды забить в ворота «Баварии». Вдруг что, Ли всего 24, так что его топ-карьера только начинается. Место в основе «ПСЖ» совсем близко.

16. Киммих – форвард. По крайней мере последние минуты доигрывал ближе всех к воротам соперника, так что это повеселило. На самом деле это была 5-4-0 с чем-то вроде ромба из полузащитников, где верхний угол – именно немец. Догматик ли Компани? Да. Но все современные догматики остаются догматиками только до того момента, пока не появляется необходимость защитить победный счет в меньшинстве. Если такая есть – 5-4-0 без форварда. В такие моменты ценишь Постекоглу, команда которого ну вот точно даже пошла бы забивать третий при таком сценарии. Да, динозавр, но стиль и зрелищность! Когда-то, кстати, его и Компани сравнивали и ставили между ним знак «=». Теперь уже точно нельзя.

17. Страшно: это самая большая победа «Баварии» с Компани. До сих пор из трофеев в Германии у него только Бундеслига в сезоне без борьбы за титул. В кубковых турнирах он без выигранных матчей на решающих стадиях. А здесь завалили чемпиона Европы. Так что да, самая большая и весомая победа в карьере Венсана. Иронично, что он, любитель контроля и доминирования, одержал ее по итогам тайма, где его команда уступила 2:19 по ударам. Ни один стендапер не пошутит так метко и смешно, как это может сделать порой Футбол.

18. «ПСЖ» продолжает купаться в травмах. Уже вылетели все центральные хавы, почти все нападающие, теперь – снова Дембеле, а еще – до сих пор неуязвимый Хакими. Лавка позволяет не проваливаться даже с такими потерями и когда многие не в форме, но о каких больших победах может идти речь, когда ты никогда не можешь использовать даже просто близкий к оптимальному состав? С таким количеством травм любой топ-клуб провалил бы сезон. Вспомните, например, прошлогодний «Сити». «ПСЖ» пока держится, потому что богат и играет в Лиге 1, где может себе позволить регулярно терять очки и не терять из-за этого шансы на титул. Будет чудом, если парижане с таким потоком повреждений хотя бы до января-февраля войдут в нормальный ритм и наберут топ-форму. В прошлом году «ПСЖ» долго выходил на пик по другой причине. Поэтому в этом году, когда проблемы новые, может не выйти на него вообще.

19. Ценность таких матчей с турнирной точки зрения – небольшая. Главное для топ-клубов – оказаться в плей-офф. Более простая сетка – это прекрасно, но и там тебе не дают никаких гарантий. «Ливерпуль», например, в прошлом сезоне занял первую позицию – и вылетел сразу, потому что получил «ПСЖ». Да, не повезло, но это указывает на тот факт, что решающего преимущества от того, что ты убьёшься и выиграешь 8 из 8 поединков ЛЧ осенью, у тебя не будет. Поэтому 3 очка – всего лишь 3 очка. «ПСЖ» не вылетит из-за поражения «Баварии». Есть шанс, что вообще в топ-8 финиширует. «Бавария» не получит простой путь к финалу, если победит всех. Поэтому нынешний формат ЛЧ до раундов на выбывание – больше о возможности померяться силами и доказать что-то кому-то. Например, вчера Диас доказал всем, что он топ-футболист, Ли – что готов играть в основе топ-клуба, а Компани – что ради победы даже, если придется, припаркует автобус.

В новом формате осенние матчи ЛЧ стали иметь меньшее значение. Но их стало гораздо интереснее смотреть и обсуждать. Потому что формат подчеркнул, что в современном футболе важен далеко не только результат. Еще – сюжеты, истории, личности, тенденции и т.д. А главное – эмоции. С ними у обновленной ЛЧ все в полном порядке.