Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт считает, что Динамо и Шахтеру хватит сил достойно сыграть в ЛК
Лига конференций
05 ноября 2025, 14:53 |
Очередные соперники «Динамо» и «Шахтера» – с бойцовским характером

05 ноября 2025, 14:53 |
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный в прошлом футболист Сергей Чуйченко эксклюзивно для Sport.ua дал прогноз на очередные поединки наших представителей – «Динамо» и «Шахтера» в основном раунде Лиги конференций.

«Так уж сложилось, что последние поединки на внутренней арене отечественные гранды проводили между собой: сначала в розыгрыше Кубка, затем – в чемпионате. Они были энергозатратными, но не думаю, что это сильно повлияло на физическое состояние участников. У них было время на восстановление. Довольно сложно сказать, как итоги двух Классических сказались на психологическом состоянии команд. Считаю, что в более выигрышном положении киевляне, которые выбили «горняков» из кубкового турнира, а в УПЛ, несмотря на поражение, они еще могут наверстать упущенное.

Все же, главное, что Лига конференций – это совсем другая история, здесь свои расклады. И учитывая турнирное положение киевлян и дончан, завтра нужно обязательно побеждать. Согласен, это будет сделать непросто, потому что очередные оппоненты – из непреклонных, умело защищаются большими силами. Поэтому многое будет зависеть от того, как динамовцы и «горняки» будут контролировать мяч, как будут действовать в переходной фазе, что будет с реализацией. Все же, думаю, что индивидуальное мастерство представителей Украины выше и это скажется: «Динамо» возьмет верх над боснийским «Зриньски» – 1:0, а «Шахтер» – над исландским «Брейдабликом» – 2:0».

Поединок «Шахтер» – «Брейдаблик» начнется 6 ноября в Кракове в 19.45, а «Динамо» – «Зриньски» – в Люблине в 22.00.

Ранее Йожеф Сабо назвал футболиста «Динамо», которого нельзя ничем заменить.

По теме:
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Сабо отказался давать прогноз на матч Динамо – Зриньски. Назвал причину
Йожеф Сабо назвал счет матча Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик
Сергей Чуйченко инсайд Лига конференций Динамо Киев Динамо - Зриньски Шахтер Донецк Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
