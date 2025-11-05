Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Группа Лизель Хубер. «Нейтралок» выбили, определены вторые полуфиналистки
WTA
05 ноября 2025, 13:17 | Обновлено 05 ноября 2025, 13:19
Группа Лизель Хубер. «Нейтралок» выбили, определены вторые полуфиналистки

Синякова и Таунсенд вышли в плей-офф, Андреева и Шнайдер вылетели с Итогового турнира

Группа Лизель Хубер. «Нейтралок» выбили, определены вторые полуфиналистки
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Таунсенд и Катерина Синякова

4 ноября состоялись матчи второго тура в группе Лизель Хубер на Итоговом турнире WTA 2025 (парный разряд), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тандем Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) в двух сетах разобрались с парой Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Синякова и Таунсенд одержали вторую победу на WTA Finals и досрочно вышли в полуфинал с первого места квартета.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) на супертай-брейке одолели «нейтралок» Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Представительницы страны 404 проиграли второй матч подряд и потеряли шансы на плей-офф.

В противостоянии третьего тура между дуэтами Дабровски / Рутлифф и Бабош / Стефани определятся вторые полуфиналистки из группы Хубер.

Синякова и Таунсенд присоединились в полуфинале к паре Се Шувэй / Алена Остапенко, которая досрочно стала первой в группе Мартины Навратиловой.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Лизель Хубер, 2-й тур

  • 14:10. Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 6:4, 7:6 (7:3)
  • 20:25. 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер – Тимеа Бабош / Луиза Стефани – 5:7, 6:2, [7:10]

Таблица группы Лизель Хубер

Видеообзор матча Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф

Видеообзор матча Андреева / Шнайдер – Бабош / Стефани

По теме:
Елена Рыбакина – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Ига Свентек – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
