Группа Лизель Хубер. «Нейтралок» выбили, определены вторые полуфиналистки

4 ноября состоялись матчи второго тура в группе Лизель Хубер на Итоговом турнире WTA 2025 (парный разряд), который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Тандем Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) в двух сетах разобрались с парой Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Синякова и Таунсенд одержали вторую победу на WTA Finals и досрочно вышли в полуфинал с первого места квартета.

Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия) на супертай-брейке одолели «нейтралок» Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Представительницы страны 404 проиграли второй матч подряд и потеряли шансы на плей-офф.

В противостоянии третьего тура между дуэтами Дабровски / Рутлифф и Бабош / Стефани определятся вторые полуфиналистки из группы Хубер.

Синякова и Таунсенд присоединились в полуфинале к паре Се Шувэй / Алена Остапенко, которая досрочно стала первой в группе Мартины Навратиловой.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Лизель Хубер, 2-й тур

14:10. Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 6:4, 7:6 (7:3)

– – 6:4, 7:6 (7:3) 20:25. 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер – Тимеа Бабош / Луиза Стефани – 5:7, 6:2, [7:10]

Таблица группы Лизель Хубер

Видеообзор матча Синякова / Таунсенд – Дабровски / Рутлифф

Видеообзор матча Андреева / Шнайдер – Бабош / Стефани