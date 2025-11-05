Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Слова Арне Слота и Хаби Алонсо после матча Ливерпуль – Реал
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:39
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

4 ноября Ливерпуль принял мадридский Реал в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Коллективы сыграли на стадионе Энфилд. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Макаллистер.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве – ворота сливочных защищал Тибо Куртуа. Бельгиец провел топ-матч, оформив восемь сейвов.

Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд.

Хаби Алонсо видео Ливерпуль пресс-конференция Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Арне Слот
