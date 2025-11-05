ВИДЕО. Слова Арне Слота и Хаби Алонсо после матча Ливерпуль – Реал
4 ноября Ливерпуль принял мадридский Реал в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Коллективы сыграли на стадионе Энфилд. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.
Единственный гол на 61-й минуте забил Алексис Макаллистер.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался в резерве – ворота сливочных защищал Тибо Куртуа. Бельгиец провел топ-матч, оформив восемь сейвов.
Вашему вниманию послематчевые комментарии главных тренеров команд.
