  4. Шахтер сделал предложение по игроку сборной Украины. Он играет в АПЛ
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 22:44 |
Шахтер сделал предложение по игроку сборной Украины. Он играет в АПЛ

Горняки пытались подписать Егора Ярмолюка в начале 2023 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Донецкий «Шахтер» интересовался украинским полузащитником лондонского «Брентфорда» Егором Ярмолюком, сообщает Telegram-канал «Днипрянин».

По информации источника, в начале 2023 года «горняки» по просьбе тогдашнего главного тренера клуба Игоря Йовичевича даже сделали предложение о подписании футболиста, но «пчелы» ответили отказом.

В сезоне 2025/26 Егор Ярмолюк провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Егора Ярмолюка хочет подписать «Тоттенхэм».

Егор Ярмолюк Шахтер Донецк Брентфорд трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Игор Йовичевич
Дмитрий Вус Источник: Telegram
