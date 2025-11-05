Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это будет сложный матч»
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 13:39 | Обновлено 05 ноября 2025, 13:51
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это будет сложный матч»

Итальянский специалист дал несколько комментариев перед игрой с «Аталантой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби дал несколько комментариев перед матчем четвертого тура основного раунда лиги чемпионов с «Аталантой»:

«Лига чемпионов вступает в важную фазу. Матчи становятся все более важными, и нам абсолютно необходимо выиграть этот, потому что трех очков, набранных в первых трех матчах, недостаточно. Мы заслуживали большего.

«Аталанта» всегда была сильной командой. Не думаю, что они в кризисе: с начала сезона проиграли всего два матча. У них очень хорошие игроки и прекрасный тренер. Сейчас у них немного меньше очков, чем в предыдущие годы в Серии А, но несколько побед вернут их в строй. Это будет сложный матч, как и все матчи против Аталанты».

«Марсель» и «Аталанта» сыграют 5 ноября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Роберто де Дзерби мог возглавить «Манчестер Юнайтед».

Марсель Аталанта Лига чемпионов пресс-конференция Роберто Де Дзерби
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
