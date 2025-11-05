Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Это будет сложный матч»

Итальянский тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби дал несколько комментариев перед матчем четвертого тура основного раунда лиги чемпионов с «Аталантой»:

«Лига чемпионов вступает в важную фазу. Матчи становятся все более важными, и нам абсолютно необходимо выиграть этот, потому что трех очков, набранных в первых трех матчах, недостаточно. Мы заслуживали большего.

«Аталанта» всегда была сильной командой. Не думаю, что они в кризисе: с начала сезона проиграли всего два матча. У них очень хорошие игроки и прекрасный тренер. Сейчас у них немного меньше очков, чем в предыдущие годы в Серии А, но несколько побед вернут их в строй. Это будет сложный матч, как и все матчи против Аталанты».

«Марсель» и «Аталанта» сыграют 5 ноября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Роберто де Дзерби мог возглавить «Манчестер Юнайтед».