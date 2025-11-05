Энцо МАРЕСКА: «Карабах – это сильная команда с мощным прессингом»

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов, в котором его подопечные сыграют против азербайджанского «Карабаха».

«Понедельник мы потратили на восстановление после матча с «Тоттенхэмом». Было важно находиться на нашей тренировочной базе и использовать все возможности для лечения, необходимого игрокам.

Если бы мы раньше поехали в Баку, пришлось бы вносить изменения в тренировочный процесс. Поэтому мы стараемся найти баланс между подготовкой к игре и восстановлением сил после «Тоттенхэма».

Мы знаем, что перелет долгий, четыре часа, затем мы вернемся в Лондон в четверг и проведем игру в субботу вечером, но таков график, и мы стараемся подстраиваться.

«Карабах», как и мы, выиграл два матча в Лиге чемпионов, а третий они проиграли. Это сильная команда, организованная, с мощным прессингом. Они будут серьёзным испытанием. Особенно дома они играют более напористо. Игра будет тяжёлой.

Они обыграли «Бенфику» и «Копенгаген», побеждали «Атлетик», но в итоге проиграли. Не думаю о том, фавориты они или нет. Мы стараемся учитывать все детали игры.

Педру Нету? Он не сыграет. Это не травма, просто небольшая проблема. Мы стараемся его защитить. Он не выйдет на поле в игре против «Карабаха». Это важный матч, потому что он может принести нам три победы подряд в Лиге чемпионов и девять очков.

Конечно, нам придется заменить некоторых футболистов, потому что мы возвращаемся в Лондон в четверг в шесть утра, а в субботу у нас еще одна игра.

График будет напряженным, и мы постараемся адаптироваться и сделать все возможное. Палмер не участвует в тренировках с командой. Бенуа Бадьяшиль будет доступен после перерыва на матчи сборных.

Лиам Делап вернулся и стал для нас важным игроком. Он может сыграть против «Карабаха», и я не сомневаюсь, что к концу сезона мы будем очень довольны Лиамом: его голами, его игрой без мяча и его интенсивностью, когда нужно прессинговать».