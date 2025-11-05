Он пропустил уже три матча. Лидер Кудровки не сыграет против Колоса

Дебютант УПЛ «Кудровка» готовится к поединку 12-го тура УПЛ с «Колосом», который состоится 7 ноября.

Как стало известно Sport.ua, команде из Черниговской области не поможет самый именитый игрок, многократный чемпион Украины в составе «Шахтера» Андрей Тотовицкий. Из-за повреждения хавбек уже пропустил три последних поединка.

Возвращения опытного полузащитника в игру можно ожидать перед противостоянием с «Рухом» в 13-м туре, которое запланировано на 23 ноября.

«Кудровка» занимает 10-е место в чемпионате Украины, набрав 14 очков.