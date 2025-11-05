Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Он пропустил уже три матча. Лидер Кудровки не сыграет против Колоса
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 00:51 | Обновлено 05 ноября 2025, 00:57
Он пропустил уже три матча. Лидер Кудровки не сыграет против Колоса

Новичок УПЛ снова будет играть без травмированного Андрея Тотовицкого

Он пропустил уже три матча. Лидер Кудровки не сыграет против Колоса
ФК Кудровка. Андрей Тотовицкий

Дебютант УПЛ «Кудровка» готовится к поединку 12-го тура УПЛ с «Колосом», который состоится 7 ноября.

Как стало известно Sport.ua, команде из Черниговской области не поможет самый именитый игрок, многократный чемпион Украины в составе «Шахтера» Андрей Тотовицкий. Из-за повреждения хавбек уже пропустил три последних поединка.

Возвращения опытного полузащитника в игру можно ожидать перед противостоянием с «Рухом» в 13-м туре, которое запланировано на 23 ноября.

«Кудровка» занимает 10-е место в чемпионате Украины, набрав 14 очков.

Кудровка Колос Ковалевка Андрей Тотовицкий инсайд травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
