Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 11-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» продлевает беспроигрышную серию во встречах с «Динамо» до 8 матчей (4 победы и 4 ничьи).

Горняки становятся авторами 30-й победы хозяев в нынешнем сезоне.

Оранжево-черные забивают на своем поле 19 игр подряд.

Эгиналду становится автором 50-го гола «Шахтера» в домашних баталиях с «Динамо» в УПЛ.

100-й поединок в чемпионатах Украины в рядах горняков проводит Артем Бондаренко.

«Динамо» прерывает две свои беспроигрышные серии: рекордную общую – из 42-х матчей (+27=15) и гостевую – из 22-х (+13=9). Последний раз бело-синие уступали соперникам 11 мая 2024 года – 0:1 в гостях с… «Шахтером».

Голевая серия динамовцев достигает 13 игр.

550-й матч в клубной карьере (с учетом выступления за рубежом) проводит Андрей Ярмоленко, 300-й – Владислав Кабаев (ЧУ – 233, КУ – 16, ЕК – 51)

Александр Караваев проводит 200-й поединок за «Динамо» во всех турнирах (ЧУ – 137, КУ – 12, СК – 3, ЕК – 48), а Виталий Буяльский – 250-й в чемпионатах Украины, в том числе 60-й в качестве капитана.

Виталий Буяльский 3-й раз поражает ворота «Шахтера» (2 гола – в УПЛ, 1 – в Суперкубке Украины).

ФК Динамо. Виталий Буяльский

«Карпаты» обновляют три личных рекорда, одержав 3-ю победу подряд на выезде (мячи 5-0), забивая на чужих полях 10 игр кряду и продлив сухую гостевую серию до 317 минут.

На рекордной 316-й минуте завершается сухая домашняя серия ЛНЗ, а на 351-й – голкипера «сиреневых» Алексея Паламарчука.

Команды Руслана Ротаня подписывают 30-ю мировую в украинских чемпионатах.

«Полесье» продлевает общую сухую серию до 378 минут, а домашнюю – до рекордных 360.

«Металлист 1925» 3-й раз подряд делит очки с хозяевами.

40-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Младен Бартулович (+16=9-15, 45-42).

«Кривбасс» становится третьим клубом после «Ворсклы» и «Черноморца», сделавшим 100 ничьих на своем поле.

Криворожцы прерывают домашнюю безничейную серию, которая составила 13 игр (+8-5). Последний раз бело-красно-черные делили очки с гостями 4 ноября 2024 года – 1:1 с «Рухом».

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Патрик ван Леувен (+31=9-10, 98-59).

Егор Твердохлеб становится 4-м игроком «Кривбасса», забившим 20 мячей в УПЛ.

250-й поединок в украинской карьере проводит Евгений Опанасенко (ЧУ – 212, КУ – 25, ЕК – 13).

Юрий Климчук на 474-й минуте прерывает безголевую серию «Колоса» в домашних баталиях с «Александрией».

Черно-желто-зеленые подписывают 3-ю мировую подряд с хозяевами.

19-летний бразильский защитник александрийцев Гуларт становится 90-м по счету новичком УПЛ в этом сезоне.

«Кудровка» проводит первый сухой матч в элитном дивизионе.

22-летний турецкий форвард «Вереса» Эрен Айдын становится игроком 67-й страны дальнего зарубежья, чьи представители забивали в украинских чемпионатах, в том числе 31-й – из зоны УЕФА.

«Эпицентр» терпит поражение во всех 5 играх на своем поле (мячи 8-15).

Безничейная серия подопечных Сергея Нагорняка достигает 11 матчей (+3-8).

Хоакинете становится автором первого дубля каменчан в чемпионатах Украины.

ФК Эпицентр. Хоакинете

«Рух» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию (1 ничья и 4 поражения) и забить премьерный мяч (450 минут без голов) в гостях у «Зари».

Желто-черные терпят 30-е поражение на чужих полях, а Иван Федык – 20-е в чемпионатах Украины.

«Рух» проводит 30-й безголевой матч в гостях.

Желто-черные пробивают 30-й пенальти и 8-й раз его не реализовывают.

Деян Попара становится автором 10-го гола «Зари» в домашних поединках с «Рухом».

100-й матч в чемпионатах Украины проводит Николай Гайдучик («Полесье»), 1-й – Гуларт («Александрия») и Николай Киричок («Карпаты»).

10-й мяч в УПЛ забивает Теди Цара, 5-й – Хоакинете, 1-й – Эрен Айдын (в 5-й игре), Бар Лин (в 9-й), Артур Думанюк (в 10-й), Дмитрий Плахтырь (в 13-й) и Деян Попара (в 21-й).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Хоакинете (в 11-й игре).

Бар Лин забивает 100-й мяч хозяев в этом сезоне, а Владислав Кабаев становится автором 10-го автогола УПЛ-2025/26.

4-й одиннадцатиметровый из 4-х реализовывает Хоакинете, 2-й из 2-х – Егор Твердохлеб.

3-ю пенальтийскую дуэль из 6 выигрывает Александр Сапутин.

10-й сухой матч в чемпионатах Украины проводит Данила Варакута.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ