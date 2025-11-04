ВИДЕО. Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ в игре с Баварией

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:54
Хозяева поля забили гол на 74-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля забили гол на 74-й минуте

Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ в игре с Баварией (1:2)

ГОЛ! 1:2. Жоау Невеш, 74 мин

Бавария ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Жоау Невеш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
