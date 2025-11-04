ВИДЕО. Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ в игре с Баварией

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Хозяева поля забили гол на 74-й минуте

Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ в игре с Баварией (1:2)

ГОЛ! 1:2. Жоау Невеш, 74 мин