Лига чемпионов04 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:54
66
0
ВИДЕО. Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ в игре с Баварией
Хозяева поля забили гол на 74-й минуте
04 ноября 2025, 23:47 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:54
66
0
4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Хозяева поля забили гол на 74-й минуте
Жоау Невеш отыграл один мяч для ПСЖ в игре с Баварией (1:2)
ГОЛ! 1:2. Жоау Невеш, 74 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2025, 17:55 6
Александер-Арнольд возвращается в Ливерпуль
Футбол | 04 ноября 2025, 06:45 15
На футболку запрещено наносить лозунг: «Украина превыше всего»
Футбол | 04.11.2025, 06:23
Футбол | 04.11.2025, 23:18
Футбол | 04.11.2025, 11:27
Комментарии 0
Популярные новости
03.11.2025, 08:44 15
03.11.2025, 02:02 4
03.11.2025, 19:56 4
03.11.2025, 19:50 219
03.11.2025, 09:34 2
04.11.2025, 08:12 46
04.11.2025, 08:33 5
04.11.2025, 11:40 74