Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:23 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:51
ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

4 ноября в 22:00 проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Французский ПСЖ и немецкая Бавария играют на стадионе Парк-де-Пренс в Париже.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 4-й минуте Луис Диас забил быстрый гол для Баварии в ворота ПСЖ (1:0).

ПСЖ – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Луис Диас, 4 мин

ГОЛ! 0:2. Луис Диас, 32 мин

Диогу Жота получил награду Golden Player Man
Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол
ФОТО. Игра рукой: судья не назначил пенальти для Ливерпуля в матче с Реалом
ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Луис Диас ПСЖ - Бавария Бавария
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
