06 ноября 2025, 08:10
Михаил МУДРИК: «Я был на просмотре в этом клубе»

Михаил вспомнил, как мог перейти в «Порту»

Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик рассказал, как в свое время мог перейти в один из самых титулованных клубов Португалии «Порту».

«После «Днепра» (2014-2016), в котором провел 2 года, где-то месяц или чуть меньше провел в «Порту», можно сказать, что был на просмотре, но из-за определенных нюансов там не сложилось», – сказал Мудрик.

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Михаил Мудрик Челси Порту
Источник: Legioners.ua
