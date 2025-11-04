Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Личное разочарование». Рафинья впервые высказался о Золотом мяче
Испания
«Личное разочарование». Рафинья впервые высказался о Золотом мяче

Вингер «Барселоны» хотел выиграть награду

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья впервые высказался о пятом месте в рейтинге Золотого мяча 2025:

«Невыигрыш «Золотого мяча» был личным разочарованием... Когда ты так много отдаешься, работаешь каждый день и чувствуешь, что провел невероятный сезон, ты, естественно, ожидаешь быть среди лучших. Да, финишировать 5-м было большой честью, но мои ожидания были выше».

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее Рафинья отреагировал на непопадание в команду FIFPro.

Рафинья Диас Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Золотой мяч
Дмитрий Вус Источник: Barca Universal
