«Личное разочарование». Рафинья впервые высказался о Золотом мяче
Вингер «Барселоны» хотел выиграть награду
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья впервые высказался о пятом месте в рейтинге Золотого мяча 2025:
«Невыигрыш «Золотого мяча» был личным разочарованием... Когда ты так много отдаешься, работаешь каждый день и чувствуешь, что провел невероятный сезон, ты, естественно, ожидаешь быть среди лучших. Да, финишировать 5-м было большой честью, но мои ожидания были выше».
В сезоне 2024/25 Рафинья провел 57 матчей на клубном уровне, отличившись 34 забитыми мячами и 25 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
Ранее Рафинья отреагировал на непопадание в команду FIFPro.
