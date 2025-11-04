Ливерпуль – Реал. Суперматч в Лиге чемпионов: Слот и Алонсо назвали составы

Главные тренера команд Ливерпуль и Реал – Арне Слот и Хаби Алонсо соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

В атаке мерсисайдцев с первых минут выйдут Мохамед Салах, Уго Экитике и Флориан Вирц. В нападении сливочных сыграют Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Алонсо оставил украинского голкипера Андрея Лунина в резерве. Ворота королевского клуба будет защищать бельгиец Тибо Куртуа.

Ливерпуль и Реал начнут очное противостояние на Энфилде 4 ноября в 22:00 по Киеву.

За три тура главного еврокубка Реал набрал девять очков из девяти возможных. У Ливерпуля шесть пунктов – коллектив Слота потерпел поражение от Галатасарая.

Стартовые составы на матч Ливерпуль – Реал