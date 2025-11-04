Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 23:18 |
Сергей Палкин отчитался о социальной деятельности Шахтера

ФК Шахтер. Сергей Палкін

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о расходах клуба на благотворительность и социальные проекты:

«Шахтер» не только инвестирует значительные средства в футболистов, но и знает, что такое настоящая благотворительность. Украина живет в условиях войны, и для нас чрезвычайно важно помогать армии и людям. «Шахтер» регулярно отчитывается о своей благотворительной деятельности – только за прошлый год сумма проектов составила 32 миллиона гривен.

А президент клуба Ринат Ахметов и его бизнесы с начала полномасштабного вторжения передали на благотворительность 12,8 миллиарда гривен. Это не слова – это конкретные дела и цифры. И хотелось бы увидеть конкретные цифры от «Динамо» на эту тему».

Ранее Сергей Палкин ответил Игорю Суркису на обвинения во влиянии «Шахтера» на судейство.

Динамо Киев Игорь Суркис Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ринат Ахметов благотворительность российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Юра Ганусяк
ахметов обдирає українців, а потім мізерну частину витрачає на благодійність. якби не його банда то і війни можливо не булоб.
