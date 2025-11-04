Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Сергей Палкин отчитался о социальной деятельности Шахтера
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о расходах клуба на благотворительность и социальные проекты:
«Шахтер» не только инвестирует значительные средства в футболистов, но и знает, что такое настоящая благотворительность. Украина живет в условиях войны, и для нас чрезвычайно важно помогать армии и людям. «Шахтер» регулярно отчитывается о своей благотворительной деятельности – только за прошлый год сумма проектов составила 32 миллиона гривен.
А президент клуба Ринат Ахметов и его бизнесы с начала полномасштабного вторжения передали на благотворительность 12,8 миллиарда гривен. Это не слова – это конкретные дела и цифры. И хотелось бы увидеть конкретные цифры от «Динамо» на эту тему».
Ранее Сергей Палкин ответил Игорю Суркису на обвинения во влиянии «Шахтера» на судейство.
