Сборная УКРАИНЫ
04 ноября 2025, 21:07 | Обновлено 04 ноября 2025, 21:08
1184
0

Легионер не поможет сборной Украины в ближайших матчах. Известна причина

Богдан Попов не поможет сборной Украины U-21

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Нападающий «Эмполи» Богдан Попов не поможет сборной Украины U-21 в предстоящих матчах квалификации чемпионата Европы. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 18-летний украинец ен сыграет в составе команды до 21 года из-за того, что будет помогать сборной Украины U-19, которая проходит квалификацию на чемпионат Европы. 12 ноября украинские футболисты сыграют с Албанией, а 15 – с Черногорией.

В текущем сезоне Богдан Попов в текущем сезоне провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Эмполи» Богдана Попова сменил тренера.

Богдан Попов Эмполи сборная Украины по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Албании по футболу U-19 сборная Черногории по футболу U-19 Украина - Черногория Украина - Албания ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
