Известно, сколько Украина получит от продажи Абрамовичем Челси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
05 ноября 2025, 20:07 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:22
Украина до сих пор не получила средства за эту продажу

Getty Images/Global Images Ukraine. Стемфорд Бридж

Украина до сих пор не получила средства от продажи лондонского «Челси», который ранее принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Деньги остаются замороженными на счетах экс-владельца клуба, который продал его за три миллиарда долларов в 2022 году.

По информации The Times, Украина получит только чистую выручку от продажи лондонского «Челси». Сумма, подлежащая перечислению, составляет 922,9 миллиона фунтов стерлингов.

Средства должны быть направлены на помощь пострадавшим от войны, однако процесс выплат затянулся из-за юридических и политических споров вокруг условий передачи денег.

Роман Абрамович Великобритания продажа Челси российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: The Times
ura15
Невже хтось сподівається,що Україна отримає ці гроші?!?
