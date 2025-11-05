Известно, сколько Украина получит от продажи Абрамовичем Челси

Украина до сих пор не получила средства от продажи лондонского «Челси», который ранее принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу.

Деньги остаются замороженными на счетах экс-владельца клуба, который продал его за три миллиарда долларов в 2022 году.

По информации The Times, Украина получит только чистую выручку от продажи лондонского «Челси». Сумма, подлежащая перечислению, составляет 922,9 миллиона фунтов стерлингов.

Средства должны быть направлены на помощь пострадавшим от войны, однако процесс выплат затянулся из-за юридических и политических споров вокруг условий передачи денег.