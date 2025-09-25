Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине

В марте 2022 года правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского олигарха Романа Абрамовича, которого в западной прессе неоднократно называли не иначе как одним из «кошельков» хозяина нынешней россии владимира путина. Незадолго до этого миллиардер успел выставить на продажу футбольный клуб «Челси», который он ранее сумел превратить в один из самых успешных спортивных проектов на планете.

В результате британское правительство все-таки позволило Абрамовичу продать «Челси», выдав для этого специальную лицензию. Однако обязательным условием сделки являлась передача всех вырученных от нее средств на реализацию гуманитарных миссий в Украине, которая в эти дни уже вовсю страдала от жестоких военных действий со стороны российской армии. Впрочем, после того, как «Челси» был продан американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли, внезапно всплыла проблема – Абрамович дал понять, что подразумевал намерение передать деньги не просто Украине и украинцам, а «на благо всех жертв войны в Украине»… В итоге все пришло к тому, что средства просто оказались замороженными, и переговоры об их передаче нуждающимся пока так и не принесли результатов.

За последние двадцать месяцев, как пишут в СМИ, британские чиновники провели лишь четыре встречи с Романом Абрамовичем или его уполномоченными представителями, на которых пытались достичь согласия с россиянином о добровольной передаче им почти 2,5 миллиардов фунтов, вырученных от продажи «Челси», на помощь украинским жертвам российской войны…

Дело о передаче 2,5 миллиардов фунтов Украине в какой-то момент, как казалось, и вовсе заглохло. Да и в целом власти Великобритании крайне неохотно делятся информацией о ходе общения с Абрамовичем с журналистами. В частности, редакция издания The i Paper около полугода пыталась получить внятный ответ от британских чиновников, почему так называемые «деньги Абрамовича» до сих пор не переданы нуждающимся в Украине, и вот уже более трех лет лежат на замороженном счету в одном из банков Великобритании.

Министерство иностранных дел Великобритании на запрос, полученный от журналистов, отреагировало крайне неоднозначно. Представителям СМИ на ознакомление было передано 13 страниц документации, раскрывающей ход переговорного процесса между британскими властями и Романом Абрамовичем, однако в них содержались многочисленные корректировки, делающие невозможным понимание ключевых деталей происходящего.

Внешнеполитическое ведомство Великобритании, ссылаясь на нормы внутреннего законодательства, объяснило наличие вырезанных слов, словосочетаний, предложений и даже целых абзацев в предоставленных журналистам документах тем, что это вопрос национальной безопасности и что раскрытие дополнительных подробностей повлияет на способность страны сотрудничать с другими правительствами.

«Рассмотрев запрошенные материалы, мы обеспокоены тем, что их публикация может негативно повлиять на безопасность Великобритании», – говорится в сопроводительном письме, направленном властями журналистам. «Раскрытие этого документа нанесет ущерб отношениям Великобритании с другими государствами, интересам Великобритании за рубежом, а также способности Великобритании продвигать и защищать эти интересы».

В целом, насколько удалось установить нашим коллегам из Британии, за почти два последних года Абрамович и его представители направили в адрес британского правительства всего пять писем, касающихся денег от продажи «Челси». Также между заинтересованными сторонами состоялось несколько встречи, одна из которых длилась чуть менее получаса.

В последний раз, по состоянию на текущий момент и согласно обнародованным документам, представители британских властей встречались с уполномоченными лицами Абрамовича 13 марта нынешнего года в Лондоне. На встрече присутствовали Стивен Даути – младший министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий, – а также два неназванных представителя Романа Абрамовича. Также встречу посетил член Норвежского совета по делам беженцев – независимой гуманитарной организации, которая помогает детям и молодежи из числа вынужденных переселенцев.

Журналистам удалось установить хронологию последних встреч властей Великобритании с представителями Абрамовича:

18 января 2024 года: Ник Дайер, второй постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании, провел телефонные переговоры с представителем Абрамовича.

4 апреля 2024 года: Дайер провел встречу с кем-то, кто имеет отношение к Абрамовичу, причем к общению также присоединились некие загадочные лица, чьи имена британские власти решили не разглашать.

29 апреля 2025 года: Дайер провел встречу с представителем Абрамовича, которая продлилась всего полчаса.

13 марта 2025 года: Стивен Даути встретился с двумя неназванными помощниками Абрамовича в главном офисе Министерства иностранных дел Великобритании.

Расшифровки самих переговоров, содержащиеся в традиционных по такому случаю стенограммах, журналистам были предоставлены в чрезвычайно отредактированном виде, который и близко не дает понимание, о чем шла речь и чем завершилось это общение. Одна из вырезок, описывающая общение Дайера по телефону с представителями Абрамовича, поступила в распоряжение СМИ буквально в следующем виде:

Прямая речь Дайера: «Я подчеркнул, что мы не можем обсуждать никакие варианты, [УДАЛЕНО]. Мне удалось снизить его ожидания. Следующий шаг: нужно решить вопрос по [УДАЛЕНО]».

Подобного рода секретность по отношению к переговорам с Абрамовичем и его представителями лишь в крайне общих чертах дает понимание того, что на самом деле происходит за кулисами в британском правительстве относительно вопроса предоставления Украине денег, полученных от продажи «Челси».

В марте нынешнего года Дэвид Лэмми, который на тот момент являлся министром иностранным дел Великобритании, а с 5 сентября занял пост заместителя премьер-министра, публично дал понять, что теряет терпение по вопросу того, как решается ситуация с «деньгами Абрамовича» для гуманитарных нужд Украины.

«Я крайне разочарован тем, что этого [передачи денег Украине] не произошло, это правда – и что деньги нужно распределить, их нужно использовать. Теперь мы хотим перейти к подходу, ориентированному на действия, чтобы попытаться выйти из тупика. Мое первое пожелание – это никак не судебный процесс, который займет много времени. Я полон решимости увидеть, как эти деньги «выйдут за дверь», и сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло», – отметил Лэмми.

Тогда же в прессе писали, что Лэмми и его окружение реально нацелены обращаться в суд, если урегулировать спор с Абрамовичем и его представителями в разумные сроки не удастся. Британское правительство твердо настаивает на том, что деньги, полученные российским олигархом от продажи «Челси», должны быть в полном объеме потрачены внутри Украины, в то время как представители экс-владельца лондонского клуба демонстрировали «более гибкую позицию, призывая не забывать интересы беженцев».

Сам Абрамович с тех пор публично никак не комментировал ситуацию. Его фонд лишь выпустил официальное коммюнике, в котором говорилось следующее: «Фонд создан для помощи всем жертвам войны в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных нужд пострадавших, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению».

Само по себе министерство иностранных дел Великобритании не имеет полномочий, чтобы решить вопрос с замороженными «деньгами Абрамовича». Для этого требуется специальная лицензия управления по осуществлению финансовых санкций, которой пока нет, хотя в целом правительство Великобритании «полно решимости направить выручку от продажи футбольного клуба «Челси» на гуманитарные нужды в Украине после незаконного полномасштабного вторжения со стороны россии».

Но британские власти хотят все сделать по закону и с минимальным количеством споров. Когда они выдавали разрешение российскому олигарху на продажу «Челси», казалось, что стороны поняли друг друга и одинаково смотрят на ситуацию, но когда реальные деньги за футбольный клуб были получены, Абрамович вдруг внес разъяснение в свою позицию, и теперь именно она вынуждает правительство Великобритании пытаться без судебных споров разрешить ситуацию переговорами.

«Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем. Хотя дверь для переговоров останется открытой, мы полностью готовы добиваться этого через суд, если потребуется, чтобы гарантировать, что люди, страдающие в Украине, смогут как можно скорее получить поддержку от этих средств», – гласит заявление МИД Великобритании.

Впрочем, судя по тому, как развивается это дело и как нечасто стороны вообще контактируют друг с другом в попытках что-либо решить, ждать денег от продажи «Челси» в ближайшее время Украине не стоит…