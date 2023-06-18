Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. Абрамович хочет, чтобы часть денег от продажи Челси ушла россиянам
Англия
18 июня 2023, 15:21 |
939
4

Абрамович хочет, чтобы часть денег от продажи Челси ушла россиянам

Бывший владелец лондонского клуба отказывается одобрять перевод денег в Украину

18 июня 2023, 15:21 |
939
4
Абрамович хочет, чтобы часть денег от продажи Челси ушла россиянам
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Абрамович

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович отказывается одобрять перевод денег от продажи лондонского клуба в Украину.

Он не хочет этого делать, поскольку считает, что активы должны быть направлены не только Украине, но и часть россии.

Подпись Абрамович нужна, чтобы замороженные в прошлом году правительством Великобритании 2,3 млрд фунтов после продажи клуба Тодду Боули и другим инвесторам были отправлены Украине.

Абрамович был вынужден продать «Челси» после вторжения россии в Украину.

Ранее сообщалось, что бюрократические вопросы на стороне правительства Великобритании мешают тому, чтобы средства поступили на счета гуманитарного фонда и начали работать на помощь Украине.

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Роман Абрамович Челси российско-украинская война
Источник Daily Mail
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Комментарии 4
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EGOS
а я хочу щоб абгамовічь отримав своє пакетами...чорними...зі смердючим вмістом...всі пакети з України з кацапським наповнювачем відправити на адресу гоми абгамовічя...
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+1
Wlad West
О, я так и говорил, что если "деньги пойдут пострадавшим в конфликте в Украине", то это можно понимать, как то, что он имел в виду и рашистов  ставших инвалидами.
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+1
Анатолій Чорнобук
на аргентинський продукт? Чи афганський?
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0
Gargantua
что ж они заранее не оговорили условия?
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0
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