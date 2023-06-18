Абрамович хочет, чтобы часть денег от продажи Челси ушла россиянам
Бывший владелец лондонского клуба отказывается одобрять перевод денег в Украину
Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович отказывается одобрять перевод денег от продажи лондонского клуба в Украину.
Он не хочет этого делать, поскольку считает, что активы должны быть направлены не только Украине, но и часть россии.
Подпись Абрамович нужна, чтобы замороженные в прошлом году правительством Великобритании 2,3 млрд фунтов после продажи клуба Тодду Боули и другим инвесторам были отправлены Украине.
Абрамович был вынужден продать «Челси» после вторжения россии в Украину.
Ранее сообщалось, что бюрократические вопросы на стороне правительства Великобритании мешают тому, чтобы средства поступили на счета гуманитарного фонда и начали работать на помощь Украине.
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