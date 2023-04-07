3 миллиарда долларов. Украина пока не получила деньги от продажи Челси

По информации Bloomberg, Украина спустя год после продажи «Челси» Романом Абрамовичем все еще не получила 2,9 миллиарда долларов, которые должны пойти на благотворительные цели.

Деньги, вырученные за продажу клуба, сейчас заморожены на счетах в Великобритании.

Сообщается, что бюрократические вопросы на стороне правительства Великобритании мешают тому, чтобы средства поступили на счета гуманитарного фонда и начали работать на помощь Украине.

О сроках решения проблемы информации пока нет.

Абрамович был вынужден продать «Челси» после вторжения россии в Украину. Олигарх не получил деньги от продажи клуба американскому консорциуму во главе с Тоддом Боэли.