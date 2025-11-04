Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство
Украина. Премьер лига
04 ноября 2025, 16:59
822
11

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин ответил на слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, который после Классического обвинил «горняков» во влиянии на судейство матча:

«Откровенно говоря, я удивлен комментариями господина Суркиса. Давайте посмотрим на два наших последних матча с «Динамо». Безусловно, они были эмоциональными – именно за это мы и любим футбол. Эксперты и болельщики единодушно отмечают, что давно не было таких ярких и напряженных классико. Это важно сегодня для украинского футбола.

Если же оценивать не эмоции, а саму игру, то в обоих матчах «Шахтер» выглядел сильнее соперника. В первом, кубковом поединке, в течение двух третей встречи на поле доминировала одна команда – «Шахтер». В конце «Динамо» смогло воспользоваться нашими ошибками и пройти дальше, мы приняли это поражение достойно и пожали руки. Второй матч – уже в чемпионате – подтвердил, что то игровое доминирование было не случайным: мы заслуженно победили и подарили болельщикам не только результат, но и красивый, содержательный футбол».

По теме:
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, Ярмоленко душит Бондаря»
Румынская бригада арбитров рассудит Шахтер и Брейдаблик
Журналист УПЛ-ТВ: «В фургоне VAR какой чемпионат смотрят – российский?»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Игорь Суркис судейство Сергей Палкин
Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
Gargantua
а по какому показателю Шахтер доминировал в кубковом матче?
+3
1 ответ
FunnyCat_____
странный какой то 
домінувала одна команда -  але в кубку пройшла інша
може вона в іншому виді спорту домінувала? -  напрклад в "запхниПасХалуБаксиВкишеню"? -  там точно шахтарю рівних нема
+2
turist86
Коротше - було 2 гарних матчі, але про суддів ні слова 
+1
kadaad .
А что еще можно ожидать от палки? Дерьмо оно и есть дерьмо.
0
Alexander Киев
Браво! Відгатив суркісню! Прям як це зробив Шахтар, опустивши днонама на коліна і розірвався їм ротяку - продовжив традицію 🤣
1 ответ
_9Quantum19_KhM25
Ще одне підтвердження того, що "Шахтар" сильніший за "Динамо".
New Zealander
Ключова фраза Палкіна тут ось ця - "Якщо ж оцінювати не емоції, а саму гру, то в обох матчах «Шахтар» виглядав сильнішим за суперника." І із цим не посперечаються навіть фани ДК адже статистика говорить сама за себе. Динамівцям повинно бути соромно здобувати якісь бали при такій грі яку вони показують. От якщо почнуть грати а не мучатися на полі ось тоді можна буде про щось говорити...
avk2307
І це він називає відповів?  Відморозився і зробив вигляд що нічого не бачив.От після любителів що він відповідав:
https://sport.ua/uk/news/798637-palkin-chergova-suddivska-pomilka-hto-zamov
nik-suddivskogo-bezladdya
і після Минаю:
https://sport.ua/uk/news/625663-shahtar-virishiv-kupiti-dvi-mashini-var-klu
b-peredast-ih-uaf
Полковник
Палкин пафосно накидал пал очек в дыр очку шубкиса☝️После того как Шахтёр лишил чести дыр очку, теперь ещё и Палкин накуканил дыркочей во все щели
   ⚒️         ♿
    😁         😰🌶️
    | |\_,      //\_, 
      \ \ 🍆((      
        |,|_.    |,|_
