Палкин ответил Суркису, обвинившему Шахтер во влиянии на судейство

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин ответил на слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, который после Классического обвинил «горняков» во влиянии на судейство матча:

«Откровенно говоря, я удивлен комментариями господина Суркиса. Давайте посмотрим на два наших последних матча с «Динамо». Безусловно, они были эмоциональными – именно за это мы и любим футбол. Эксперты и болельщики единодушно отмечают, что давно не было таких ярких и напряженных классико. Это важно сегодня для украинского футбола.

Если же оценивать не эмоции, а саму игру, то в обоих матчах «Шахтер» выглядел сильнее соперника. В первом, кубковом поединке, в течение двух третей встречи на поле доминировала одна команда – «Шахтер». В конце «Динамо» смогло воспользоваться нашими ошибками и пройти дальше, мы приняли это поражение достойно и пожали руки. Второй матч – уже в чемпионате – подтвердил, что то игровое доминирование было не случайным: мы заслуженно победили и подарили болельщикам не только результат, но и красивый, содержательный футбол».