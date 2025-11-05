Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не голы. Холанд назвал главную цель в карьере
Чемпионат мира
05 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 05 ноября 2025, 19:14
Мечтает вывести сборную Норвегии на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд назвал выход со сборной Норвегии на чемпионат мира самой важной целью в карьере на этот момент.

«Самая главная задача в моей карьере – вывести сборную Норвегии на чемпионат мира. Нам там не было с 1998 года, пора возвращаться. Норвегия на ЧМ – это основная задача в карьере, и сейчас мы близки к этому».

«Нужно обязательно использовать свой шанс», – сказал Холанд.

В команде, кроме Холанда, выступают известные игроки Мартин Эдегор, Алекс Серлот, Юлиан Рюэрсон и другие.

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Норвегия 6 6 0 0 29 - 3 13.11.25 19:00 Норвегия - Эстония11.10.25 Норвегия 5:0 Израиль09.09.25 Норвегия 11:1 Молдова09.06.25 Эстония 0:1 Норвегия06.06.25 Норвегия 3:0 Италия25.03.25 Израиль 2:4 Норвегия 18
2 Италия 6 5 0 1 18 - 8 13.11.25 21:45 Молдова - Италия14.10.25 Италия 3:0 Израиль11.10.25 Эстония 1:3 Италия08.09.25 Израиль 4:5 Италия05.09.25 Италия 5:0 Эстония09.06.25 Италия 2:0 Молдова 15
3 Израиль 7 3 0 4 15 - 19 16.11.25 21:45 Израиль - Молдова14.10.25 Италия 3:0 Израиль11.10.25 Норвегия 5:0 Израиль08.09.25 Израиль 4:5 Италия05.09.25 Молдова 0:4 Израиль06.06.25 Эстония 1:3 Израиль 9
4 Эстония 7 1 1 5 7 - 17 13.11.25 19:00 Норвегия - Эстония14.10.25 Эстония 1:1 Молдова11.10.25 Эстония 1:3 Италия05.09.25 Италия 5:0 Эстония09.06.25 Эстония 0:1 Норвегия06.06.25 Эстония 1:3 Израиль 4
5 Молдова 6 0 1 5 4 - 26 13.11.25 21:45 Молдова - Италия14.10.25 Эстония 1:1 Молдова09.09.25 Норвегия 11:1 Молдова05.09.25 Молдова 0:4 Израиль09.06.25 Италия 2:0 Молдова25.03.25 Молдова 2:3 Эстония 1
Полная таблица
Эрлинг Холанд Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
