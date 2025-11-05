Не голы. Холанд назвал главную цель в карьере

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд назвал выход со сборной Норвегии на чемпионат мира самой важной целью в карьере на этот момент.

«Самая главная задача в моей карьере – вывести сборную Норвегии на чемпионат мира. Нам там не было с 1998 года, пора возвращаться. Норвегия на ЧМ – это основная задача в карьере, и сейчас мы близки к этому».

«Нужно обязательно использовать свой шанс», – сказал Холанд.

В команде, кроме Холанда, выступают известные игроки Мартин Эдегор, Алекс Серлот, Юлиан Рюэрсон и другие.