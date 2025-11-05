Чемпионат мира05 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 05 ноября 2025, 19:14
Не голы. Холанд назвал главную цель в карьере
Мечтает вывести сборную Норвегии на ЧМ-2026
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд назвал выход со сборной Норвегии на чемпионат мира самой важной целью в карьере на этот момент.
«Самая главная задача в моей карьере – вывести сборную Норвегии на чемпионат мира. Нам там не было с 1998 года, пора возвращаться. Норвегия на ЧМ – это основная задача в карьере, и сейчас мы близки к этому».
«Нужно обязательно использовать свой шанс», – сказал Холанд.
В команде, кроме Холанда, выступают известные игроки Мартин Эдегор, Алекс Серлот, Юлиан Рюэрсон и другие.
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Норвегия
|6
|6
|0
|0
|29 - 3
|13.11.25 19:00 Норвегия - Эстония11.10.25 Норвегия 5:0 Израиль09.09.25 Норвегия 11:1 Молдова09.06.25 Эстония 0:1 Норвегия06.06.25 Норвегия 3:0 Италия25.03.25 Израиль 2:4 Норвегия
|18
|2
|Италия
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|13.11.25 21:45 Молдова - Италия14.10.25 Италия 3:0 Израиль11.10.25 Эстония 1:3 Италия08.09.25 Израиль 4:5 Италия05.09.25 Италия 5:0 Эстония09.06.25 Италия 2:0 Молдова
|15
|3
|Израиль
|7
|3
|0
|4
|15 - 19
|16.11.25 21:45 Израиль - Молдова14.10.25 Италия 3:0 Израиль11.10.25 Норвегия 5:0 Израиль08.09.25 Израиль 4:5 Италия05.09.25 Молдова 0:4 Израиль06.06.25 Эстония 1:3 Израиль
|9
|4
|Эстония
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|13.11.25 19:00 Норвегия - Эстония14.10.25 Эстония 1:1 Молдова11.10.25 Эстония 1:3 Италия05.09.25 Италия 5:0 Эстония09.06.25 Эстония 0:1 Норвегия06.06.25 Эстония 1:3 Израиль
|4
|5
|Молдова
|6
|0
|1
|5
|4 - 26
|13.11.25 21:45 Молдова - Италия14.10.25 Эстония 1:1 Молдова09.09.25 Норвегия 11:1 Молдова05.09.25 Молдова 0:4 Израиль09.06.25 Италия 2:0 Молдова25.03.25 Молдова 2:3 Эстония
|1
