Львовские Карпаты минимально переиграли черкасский ЛНЗ в матче 11 тура Украинской Премьер-лиги, но забив на 25 минуте игры «львы» начали «тянуть» время, что очень возмутило «фиолетовых».

Напряжение бушевало в воздухе на протяжении всей игры, что вылилось в масштабную схватку уже после финального свистка. Защитник «львов» Владислав Бабогло что-то не разделил с голкипером «фиолетовых» Кириллом Самойленко. Дальше отношения между собой стали выяснять легионеры.

Еще в конце первого тайма был удален тренер львовских Карпат Богдан Шуст, который позволил себе агрессивно высказаться в сторону одного из арбитров матча.

Уже во второй раз матчи УПЛ с участием львовских Карпат завершаются драками. В прошлом туре Владислав Лупашко спровоцировал схватку, агрессивно выразившись в сторону защитника львовского Руха Богдана Слюбика.

ФОТО. Снова драка. Футболисты Карпат и ЛНЗ устроили схватку после игры УПЛ