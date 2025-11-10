Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Владлен Юрченко рассказал, как в свое время покинул донецкий клуб и пополнил ряды леверкузенского «Байера».

«Конечно, было тяжело. Мне предлагали новый контракт, но я отказался. На сборы с дублем взяли, но играть не давали. Потом отправили в Шахтер-3 и тоже не давали играть. Полгода я только тренировался.

Когда в 2014 году началась война, у меня уже оставалось шесть месяцев контракта с Шахтером. Клубы договорились между собой, Байер заплатил, если не ошибаюсь, 300 тысяч [у.е.], и я перешел», – сказал Юрченко.