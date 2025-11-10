Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть
Украина. Премьер лига
Украинский футболист решил покинуть Шахтер, потому что не давали играть

Владлен Юрченко – о том, как перешел в «Байер»

УПЛ. Владлен Юрченко

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Владлен Юрченко рассказал, как в свое время покинул донецкий клуб и пополнил ряды леверкузенского «Байера».

«Конечно, было тяжело. Мне предлагали новый контракт, но я отказался. На сборы с дублем взяли, но играть не давали. Потом отправили в Шахтер-3 и тоже не давали играть. Полгода я только тренировался.

Когда в 2014 году началась война, у меня уже оставалось шесть месяцев контракта с Шахтером. Клубы договорились между собой, Байер заплатил, если не ошибаюсь, 300 тысяч [у.е.], и я перешел», – сказал Юрченко.

По теме:
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
ТУРАН: «Это была своеобразная пощечина. И Шахтер вернулся в игру сильнее»
Шахтер в 10-й раз в истории чемпионатов Украины забил 7+ голов
Байер трансферы Владлен Юрченко Шахтер Донецк трансферы Бундеслиги трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
