«Если нам удастся…». Конте рассказал, как Наполи выйти из кризиса в ЛЧ

Итальянский рулевой «Наполи» Антонио Конте высказался в преддверии матча основного турнира Лиги чемпионов против немецкого «Айнтрахта».

Встреча состоится во вторник, 4 ноября, в Неаполе, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

«Если нам удастся победить, мы сможем вернуться на прежний путь в Лиге чемпионов. Мы знаем, что нам противостоит сильный соперник, но на этом уровне все соперники сильные. У нас есть амбиции и уровень, чтобы конкурировать и на европейской арене», – передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Наполи» крупно проиграл «ПСВ» на выезде (2:6). На данный момент у итальянского коллектива 3 набранных балла, он занимает 22-ю строчку в турнирной таблице. «Айнтрахт» набрал аналогичное количество очков, немецкая команда идет на 24-ом месте.