Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Если нам удастся…». Конте рассказал, как Наполи выйти из кризиса в ЛЧ
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 09:18 |
38
0

«Если нам удастся…». Конте рассказал, как Наполи выйти из кризиса в ЛЧ

Итальянский специалист надеется на положительной исход матча с Айнтрахтом

04 ноября 2025, 09:18 |
38
0
«Если нам удастся…». Конте рассказал, как Наполи выйти из кризиса в ЛЧ
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский рулевой «Наполи» Антонио Конте высказался в преддверии матча основного турнира Лиги чемпионов против немецкого «Айнтрахта».

Встреча состоится во вторник, 4 ноября, в Неаполе, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени.

«Если нам удастся победить, мы сможем вернуться на прежний путь в Лиге чемпионов. Мы знаем, что нам противостоит сильный соперник, но на этом уровне все соперники сильные. У нас есть амбиции и уровень, чтобы конкурировать и на европейской арене», – передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов «Наполи» крупно проиграл «ПСВ» на выезде (2:6). На данный момент у итальянского коллектива 3 набранных балла, он занимает 22-ю строчку в турнирной таблице. «Айнтрахт» набрал аналогичное количество очков, немецкая команда идет на 24-ом месте.

По теме:
Венсан КОМПАНИ: «Как победить ПСЖ? Не знаю. Мы должны верить...»
Кнутсен перед игрой с Монако: «Мы разработали план»
Луис ЭНРИКЕ: «Это великолепный игрок. Надеюсь, он останется у нас надолго»
Антонио Конте Наполи Наполи - Айнтрахт Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов
Оксана Баландина Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Футбол | 03 ноября 2025, 18:33 13
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ

Арсений Батагов получит дебютный вызов в главную команду страны

ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов
Футбол | 03 ноября 2025, 16:05 0
ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов
ПСЖ потерял Забарного и еще троих игроков перед матчем в Лиге чемпионов

Парижский клуб сыграет 4 ноября против «Баварии» в матче четвертого тура

Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Футбол | 03.11.2025, 09:14
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 09:02
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04.11.2025, 05:55
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 4
Футбол
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
Мирон Маркевич прокомментировал игру Ярмоленко в матче с Шахтером
03.11.2025, 13:41 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
03.11.2025, 22:19 5
Теннис
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 215
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем